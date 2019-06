Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drágább lesz az RTL Klub

Május 31-én megváltoztak az RTL Magyarország általános szerződési feltételei (ÁSZF), amely kihat a terjesztési díjakra is - írja a Media1.hu.

A vállalat 31 forinttal megnöveli műsor-terjesztési díját, amelyet a kábeles és műholdas szolgáltatóktól, azaz a terjesztőktől kér - olvasható a szakportálon.

A változások után a legkedvezőbb, kedvezményes csomagban az eddigi 150 forint helyett 181 forintbaba kerül a disztribútoroknak az RTL Klub.

Az emelés mértéke 10 eurócent értékével egyezik meg, vagyis szerint egyáltalán nem jelentős - mondta Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója.

A szolgáltatókon múlik majd, hogy ezt továbbhárítják-e, vagy lenyelik.

Vidus Gabriella emlékeztetett, hogy a médiatörvény korábbi változása tette lehetővé, hogy műsorterjesztési díjat kérjenek az RTL Klubért, a most leváltott ÁSZF, amelyben már szerepelt a műsor-terjesztési díj, három évet élt meg.

A vezérigazgató azt mondta, az új ÁSZF kapcsán a médiahatósággal és piaci szereplőkkel is konzultáltak, ennek is köszönhetően sikerült korrekt, átlátható feltételeket beépíteni. Az új szerződéses feltételek így maximálisan megfelelnek a médiatörvénynek, mely tiltja az árukapcsolás tilalmát, figyelembe veszi az egyenlőség elvét, különböző közzétételi kötelezettségeknek is megfelel.

Az új ÁSZF-et úgy készítették, hogy a következő 3,5 évben ne kelljen változtatni, és 2022. december 31-ig érvényben maradjon,