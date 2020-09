Drasztikusan nőtt egy közmű keretszerződés összege

Az eredeti 70 milliárdról 105 milliárd forintra emelete egy víz- és szennyvíz beruházásokra kötött keretszerződés összegét az NFP. A munkát a NER-közeli, közbeszerzéseken gyakori nyertes cégek végzik.

A nyílt tender módosítását az ajánlatkérő NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A 2016 szeptemberében kötött 70 milliárd forintos keretmegállapodás az észak- és közép-dunántúli térségben megvalósuló víz- és szennyvíz beruházásokra vonatkozott. A finanszírozó az uniós Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) volt.

A tendert akkor a következő cégek nyerték: Colas Alterra Építőipari Zrt., Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., Swietelsky Magyarország Kft., valamint a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.

A keretösszeg 105 milliárd forintra emelését a következőkkel indokolta az NFP: a keretmegállapodás alapján lefolytatott versenyújranyitásos eljárások alapján megkötött egyedi szerződések teljesítése során felmerült pótmunkák, amelyek az egyedi szerződések módosítását is maguk után vonták, a keretbe további projektek kerültek be, végül szerepe volt az áremelkedésnek is.