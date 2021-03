Kezdődhet az új Duna-híd villamos-pályájának a tervezése

Három cég, a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft., az Arcus Mérnöki Iroda Kft. valamint a Tömegközlekedés Energiaellátását tervező és Kivitelező Zrt. tervezheti a Galvani hídként is ismert új fővárosi Duna-híd villamospályáját, nettó 334 millió forintért. A becsült ellenérték ettől 22 millióval több volt.

A közbeszerzési eljárás eredményét az ajánlatkérő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közölte az uniós közbeszerzési közlönyben.

A nyertesek feladata a mintegy 4 kilométeres villamos pálya tervezése, amelyen öt megálló és egy végállomás is lesz. Meg kell tervezni a meglévő villamoshálózatba való csatlakozást is. A nyertesekkel február 25-én kötött szerződést a NIF. Indult még a tenderen az Utiber Kft. és a Főmterv Zrt. is.

Mint a Napi.hu megírta, a kormány 2018. decemberében határozott a Galvani és a Soroksári híd, valamint a kapcsolódó út megépítéséről. A budapesti Galvani utca - Illatos út vonalában építendő út 7,4 kilométer hosszú és 2x2 sávos lesz, 7 csomóponttal, továbbá a 2x3 sávos 2 új közúti Duna-híd (a Galvani híd, illetve a Soroksári híd) is a beruházás része lesz. A tervezési szerződést a NIF 2017 júniusában írta alá a nyertesekkel, akik a következők voltak: Főmterv, Unitef-83 Zrt. és az Utiber. A tervezési idő 12 hónap volt. Két évvel később a leszerződött 1 milliárd 186 millió forintos tervezési díj 1 milliárd 518 millió forintra drágult, a műszaki tartalom változása miatt.