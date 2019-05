Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Dunai hajóbaleset: közölte a rendőrség, hogy történt a baleset

A dunai hajóbaleset felvételein az látszik, hogy az ütközés előtt a Hableány turistahajó befordult a Viking szállodahajó elé, azt követően történt a tragédia - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján.

Szabó Dániel , 2019. május 30. csütörtök, 11:20 Fotó: MTI Fotó / Bruzák Noémi

Az ezredes szerint a videón az látható, hogy folyásiránnyal szembe, északnak tart mindkét hajó, és amikor beérnek a Margit híd két pillérje közé, a Hableány "valamilyen oknál fogva" befordul a Viking elé, a Viking pedig megborítja a kishajót, amely hét másodperc alatt elsüllyed. A 21.05-kor történt ütközésről tíz perccel később egy betelefonáló értesítette a tevékenységirányító központot, azt követően érkeztek a helyszínre a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentők, a honvédség, az önkéntes tűzoltóságok, a polgárőrség és a vízügyi igazgatóság munkatársai.

Az ezredes közölte, amíg a hatóságok szakemberei a helyszínre érkeztek, addig civilek a balesethez közeli hajókról mentették a vízbe esett embereket. A Dunán történt hajóbalesetnek eddig hét halálos áldozatát találták meg, a kimentett hét túlélő dél-koreai állampolgár - közölte Pál Adrián rendőr ezredes az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján. A halottak közül két áldozatot sikerült azonosítani - mondta el Pál Adrián.

Továbbra is 21 eltűnt személyt keresnek, ez most a hatóságok legfontosabb feladata. Az elsüllyedt Hableány turistahajón 35-en tartózkodtak: 22 nő, 12 férfi és egy gyermek. A kapitányon és a matrózon kívül a többiek turisták, illetve idegenvezetők. Pataki Zsolt Gábor tűzoltó ezredes arról beszélt, hogy a Duna teljes déli szakaszán folyik az áldozatok és a lehetséges túlélők felkutatása; felvették a kapcsolatot a szerb hatóságokkal is. A hajóroncs a búvárok számára megközelíthetetlen. A Hableány darabjait daruval hozzák majd fel, hogy ne akadályozza a hajóforgalmat, valamint elképzelhető, hogy több áldozat teste a vízzel elöntött hajótérben rekedt.

Jelenleg sem tudnak semmit az elsüllyedt Hableány kapitányáról és matrózáról: állítólag ők is részt vettek a mentésben, de a baleset után nem találták meg őket. Nem is nevezték meg a személyzetet, csak annyit tudni, hogy egy nyugdíj előtt álló, idős kapitány vezette a hajót.

Korábban azt közölte a rendőrség, hogy büntetőeljárást kezdett a szerencsétlenség ügyében.

A mentési műveletekben több mint 200 ember vesz részt.