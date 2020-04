Durva áremelésbe kezdtek a pénzváltók

Korábban 1-1,5 százalékos marzzsal dolgoztak a pénzváltók, most ez felment 10 százalékra. Ha valaki eurót akar eladni, 340 forintot sem kap érte, ha venni akar, akkor pedig 15 forinttal a középárfolyam fölötti ajánlatokkal számolhat.

Van otthon maradék eurója, dollárja és most be akarja váltani jó drágán? Nem biztos, hogy sikerülni fog, a pénzváltóknál ugyanis megugrottak a marzsok. "Rendszeresen váltottam valutát, ezért tudom hogy néhány héttel-hónappal ezelőtt a marzsuk körülbelül 1-1,5 százalékos volt, ami az euró esetében 5-6 forint, most ez 30 forint, tehát közel 10 százalékos" - írta levelében az egyik olvasónk, aki egy tatai pénzváltónál próbált valutát váltani.

Mindenhol megnőtt a marzs

Nem csak Tatán ugrottak meg a marzsok, hanem a többi pénzváltónál is az országban - mondta a Napi.hu-nak Taraczky Andrej, a Magyar Pénzváltók Országos Egyesületének (MPOE) alelnöke. A legfőbb oka ennek az, hogy megugrott a devizapiacon a volatilitás, azt pedig, hogy egy napon belül akár több mint 10 forintot is ingadozhat az euró vagy a dollár ára, a pénzváltók így tudják kezelni. A bankok treasury-jei gyorsabban tudnak reagálni, ha bármilyen irányba elindul az árfolyam - bár a megnövekedett volatilitás a bankközi marzsokat is tágította - a pénzváltók készpénzzel dolgoznak, annak a szállítása, logisztikája valamivel lassabb folyamat. A marzsok tágulásához továbbá hozzájárult a keresleti és kínálati oldal hektikussága, ami a vészhelyzetet megelőző időszakban sokkal kiszámíthatóbb volt, most a két oldal csak több napon át tudja kiegyenlíteni egymást, ha egyáltalán kiegyenlíti.

A magas marzsok tehát várhatóan addig maradnak, amíg a forint árfolyam-ingadozása le nem csillapodik. A pénzváltók helyett érdemes lehet most akár a hagyományosan jóval magasabb marzzsal váltó bankokat is felkeresni. Az OTP-nél például 5,76 százalékos marzsot használnak valutánál, de a bank eurós ATM-jeiből devizaeladási árfolyamon is felvehető euró. Több banknál viszont 10 százalék körül van a valutaváltás során alkalmazott marzs, vagyis hasonló ahhoz, amit a pénzváltók mostanában használnak.

Lenullázódott a forgalom

Az extrém gyenge forint nem lendítette fel a pénzváltók forgalmát. "Sokan gondolkoztak el ugyan azon, hogy 360 forint fölött átváltsák az euróikat, de sokan el is bizonytalanodtak, hogy mi lesz, ha még tovább gyengül a forint" - magyarázza Taraczky. Akkor volt némi forgalomélénkülés, amikor hazatértek a külföldön dolgozó magyarok, és átváltották a pénzüket, de ez már lecsengett. Jelenleg pang a piac.

Azoknál a pénzváltóknál, amelyek a turisták által látogatott helyeken állnak, 90-95 százalékos forgalomcsökkenést mértek, ezek az irodák most átmenetileg nagyrészt be is zártak. A hipermarketekben és bevásárlóközpontokban működő egységek nyitva vannak, bár gazdaságilag nem biztos, hogy azokat a teljes nyitvatartás alatt érdemes működtetni. A legkevésbé érintett pénzváltóknál is 40-45 százalékos forgalomesést hozott a járvány, a piac egészénél pedig 60 százalék fölötti a forgalomcsökkenés - mondja Taraczky.

A pénzváltókat is nagyon keményen érinti tehát a turizmus visszaesése, a szektor abban reménykedik, hogy lassan véget ér a válság, kinyitnak néhány határt, és az emberek legalább a szomszédos országokba, Horvátországba, Romániába el tudnak majd utazni, és ehhez váltanak majd pénzt.

Lassan stabilizálódik a forint

A forint árfolyama viszonylag későn reagált a koronavírus-járványra. Március 15-ig 340 forint alatt maradt az euró ára, azt megelőzően körülbelül fél éven át, tavaly szeptembertől 330-340 forint között ingadozott a kurzus, igaz, néha egy-két napra 330 forint alá is lement az euró/forint keresztárfolyam. A március 16-án kezdődő héten kezdődött a mélyrepülés, azon a héten minden egyes nap megdőlt a korábbi mélypont az euróval szemben, március 19-én csütörtökön már a 360-as szint környékén járt a kurzus.

Nem kellett sokat várni ahhoz, hogy a 360-as lélektani határ is áttörje a forint, sőt április 1-jén teljesen elszállt az árfolyam, és kora délután 369,54-nél tetőzött. A jegybank bejelentett mentőcsomagja, és kamatemelése viszont visszafordította az esést. Az április 7-én bejelentett gigantikus jegybanki mentőcsomag tovább erősítette a magyar fizetőeszközt. Jelenleg 350 forint körül jegyzik az eurót a nemzetközi devizapiacokon.