Durva átrendeződés jöhet a fideszes holdudvarban

Jelentős átrendeződésekre kerülhet sor a médiapiacon akár még a nyáron. Mészáros Lőrinc veheti át Andy Vajna filmügyi biztos több sajtótermékét a portfolióból. Állítólag elégedetlenek az általa kifejtett propaganda tevékenységgel - értesült több forrásból a Népszava.

Több jelenlegi pletykára és értesülésre hivatkozva arról ír a lap, hogy Orbán Viktor változásokat akar a Fidesz-közeli gazdasági holdudvarban és erre szűk határidőt szabott. Példaként hozzák, hogy a korábbi bizalmi ember, fejlesztési miniszterből kormánybiztossá hátraléptetett Seszták Miklós is körön kívül került, valamint azt, hogy egy OTP-konkurens bankot gründolnak, Mészáros Lőrinc bizalmi embere, Vida József vezetésével.

De új hír az, hogy Mészáros Lőrinc még tovább terjeszkedhet a médiapiacon: egy forgatókönyv szerint a felcsúti gázszerelőből az ország második leggazdagabb emberévé vált Mészáros Lőrinc (vagyona a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2018-as kiadványa szerint meghaladja a 280 milliárd forintot) veheti át a jelenleg Andy Vajna érdekeltségébe tartozó TV2-t és a két megyei napilapot, a Kisalföldet és a Délmagyarországot. A lap úgy tudja, hogy az ok az a tévénél, hogy egyelőre megszorítani sem sikerült az RTL Klubot, ráadásul a milliárdos állami hirdetésekkel kitömött csatorna állítólag drágán működik.

Andy Vajnával állítólag azért is "elégedetlenek", mert az érdekeltségébe tartozó Bors "nem állt bele eléggé a kampányba", Vajna a Fideszes kéréseket állítólag azzal hárította el, hogy a bulvárlapot tisztán üzleti alapon akarja működtetni, így a baloldali olvasókat nem akarja elveszíteni azzal, hogy a Lokálhoz vagy a Riposthoz teszi hasonlóvá a Borsot - írja a Népszava, amely úgy tudja, az is lehetséges, hogy egy-egy cégbe szerveznék át az összes kormányközeli nyomtatott lapot, a rádiócsatornákat és a televíziókat is.

A közterületi reklámozásban is változások jöhetnek: a Fideszből ajánlatot tettek Simicska Lajosnak a Publimont megvásárolására. A plakátcég nem csak nyereségesen működik, de ezen a piacon a Publimont mellett csak a francia JCDecaux a jelentős szereplő.

