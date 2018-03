Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Durva reakció érkezett a Lidl, az Aldi és társaik béremelése kapcsán

A beszállítókon spórolják meg a multi kereskedelmi áruházláncok a saját alkalmazottaik bérének látványos, "kissé eltúlzott" emelését – közölte a Húsipari Dolgozók Szakszervezete. A HDSZ levélben hívja fel a nemzetgazdasági miniszter figyelmét a jelenségre - írja az Infostart.hu.

Az áruházláncok dolgozóinak látványosan megemelt fizetését a vásárlókon kívül másokon, például a beszállítókon is "leverik". Legalább 12 százalékos béremelésről állapodna meg a beszállítókat foglalkoztató cégekkel a Húsipari Dolgozók Szakszervezete, a munkáltatók azonban arra hivatkoznak, hogy nem tudják kigazdálkodni, mert az áruházláncok elzárkóznak az áremeléstől - idézi a portál.

Golhovics Gábor, a szakszervezet elnöke azt üdvözlendőnek tartja, hogy a kereskedelmi dolgozók bére és különböző juttatásaik dinamikusan emelkednek, az viszont szerinte elfogadhatatlan, hogy az üzletláncok a beszállítókkal akarják megfizettetni saját alkalmazottaik bérfejlesztését is. A szakszervezet a nemzetgazdasági tárcához fordul a helyzet rendezése érdekében, hiszen a kormány írta elő a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértékét, ami befolyásolja a munkahelyi bértárgyalásokat.

A legtöbb vállalatnál megkezdődtek a bértárgyalások, azonban egyelőre kedvezőtlenek a tapasztalataik.

A húsipar mindig is a kereskedelemnél jóval kisebb, 1-2 százalékos nyereséggel dolgozott. "Munkavállalói oldalról nagyon örülünk, hogy az üzletláncok bérversenyéből a dolgozók jól jöttek ki, a jelentős béremelések mellett számos juttatást, cafetériát, 13. havi fizetést kapnak, az viszont nem tetszik, hogy az áruházak a beszállítókkal akarják megfizettetni megnövekedett költségeiket" - jelentette ki a szakszervezeti vezető.

"Azt követeljük, hogy fogadjanak el egy kisebb fokú emelést, hogy a beszállítók megnövekedett terheit is lehessen valahogy kompenzálni, s legyen valami mozgásterük a mi munkáltatóinknak is arra, hogy az elvárt béremelést végre tudják hajtani" - jelentette ki Golhovics Gábor. Az elnök utalt arra, hogy az élelmiszeripar más területén is ugyanettől a jelenségtől szenvednek a beszállítók.

