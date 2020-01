Durván drágul a kötelező biztosítás - 100 ezer forintos átlagdíj jöhet

Az év elején 60 ezer forint fölé emelkedett a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások átlagos díja. Tavaly ilyenkor még 50 ezer forint alatt volt az éves díj. A nagycsaládok autóvásárlási kedvezménye is szerepet játszhat a növekedésben.

Hatvanezer forint fölé emelkedett az idén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja a Netrisk kgfb-indexe szerint. A múlt héten egy átlagos autós 61 559 forintos éves díjjal tudott biztosítást kötni, ez 23,4 százalékos áremelkedést jelent egy év alatt. Tavaly ilyenkor még 50 ezer forint alatt volt az átlagos éves tarifa, igaz, csak egy paraszthajszállal.

A B10-es bónuszosztályba tartozó autósok díja viszonylag szerény mértékben emelkedett. A legmagasabb besorolású bónuszosztályban egy kisautót (75 kilowatt alatti teljesítményű) üzemben tartó átlagdíja 23 444 forint volt, 75-150 kilowatt között 28 007 forint, annál nagyobb autónál 34 872 forint az átlagdíj.

Sok az A0-s szerződés

Az A0-s osztályokban jóval nagyobb volt a díjemelkedés. Ennek köszönhetően egy kisautó átlagos kötelezője most már 68222 forint, a közepesé 82270, egy nagyé pedig 115394 forint. A kezdő, A0-s osztályba pedig egyre több autó kerül be - mondja Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. értékesítési és kommunikációs igazgatója. Ennek az egyik oka az, hogy a családok új autókat vásárolnak. Ha ilyenkor eladnák a régit, át lehetne vinni a bónuszát az újra, de ha megtartják mindkét járművet, akkor az újnak A0 lesz a bónusza.

Az új autóvásárlásokat a családi autóvásárlási kedvezmény is pörgeti - mondja a szakember. Ezek a hétszemélyes autók pedig jellemzően nem a legkisebb kategóriába tartoznak, eleve magasabb a biztosítási díjuk. Emellett egyre több, szintén nagy teljesítményű prémium kategóriás autó kerül be az országba Nyugat-Európából, ezek kötelezője is drágább. Növeli az átlagdíjat, hogy a növekvő életszínvonal miatt egyre több családnak van arra lehetősége, hogy a jogosítványt szerző gyereknek is vásároljanak autót, a fiatalok kgfb-je pedig hagyományosan drágább.

Munkaerőhiány van

A változó gépjárműpark mellett a szervizek javítási díjai is megemelik az átlagdíjat. A munkaerőhiány az autószerelő műhelyeket is sújtja, kevés a jó szakember, aki Magyarországon maradt, az pedig egyre magasabb bért követel nem csak az Audinál, de bármelyik kis műhelyben is. Az emelkedő költségeket a biztosítók beárazzák a díjakba.

Az autósok figyelmetlenségét is kihasználják a piaci szereplők. Magyarországon nagyjából 4 millió személyautó van a nyilvántartásokban, ezek közül már csak egymilliónak esik a kgfb-s évfordulója január 1-re, a többiek év közben válthatnak. Sokan ezért nem is veszik észre, hogy évfordulójuk van, és csak akkor szembesülnek az új tarifával, amikor kifutottak a 30 napos felmondási határidőből, és megérkezett az új, a korábbinál lényegesen magasabb díjról szóló, befizetésre figyelmeztető értesítés.

Nem lassul a drágulás

Az elmúlt években átlagosan 15-20 százalékkal emelkedtek minden évben a kgfb-díjak - mondja Németh Péter, aki szerint ez a tendencia a jövőben is megmaradhat. A szakember szerint a mostani 60 ezer forintos átlagdíj három éven belül megközelítheti a 80-100 ezer forintot. Ez csak részben köszönhető majd a biztosítók gépjármű-kategóriákon belüli áremelésének, komoly szerepet játszik majd benne a gépjárműpark megújulása, nagyobb teljesítménye is.

Nemzetközi összevetésben egyébként még a 80-100 ezer forintos éves kgfb-díj sem számít magasnak. Az Insurance Europe adatai szerint 2018-ban Románia és Lettország után Magyarországon voltak a legalacsonyabbak a díjak. 80 ezer forintos átlagdíjjal is csupán az európai átlaghoz zárkózna fel Magyarország.