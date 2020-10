Durvul a helyzet a CIB Banknál - még mindig a hibát keresik

Egész nap nem működtek a CIB elektronikus szolgáltatásai és a fiókokban sem tudtak segíteni az ügyfelek többségének. A pénz viszont megérkezett a számlákra, ha valaki ma várta, és bankkártyával lehet vásárolni.

Egész nap rossz volt a CIB Bank elektronikus rendszere a mai napon. A helyzet késő délutánra sem oldódott meg. "Nagyon sajnáljuk, de sajnos továbbra is zárva kell tartanunk az elektronikus csatornáinkat, a hibakeresés és javítás folyamatban van" - írja a bank honlapján.



Az ügyfelek nem tudtak ma pénzt átutalni, belépni sem tudtak az internet- és a mobilbankjukba, de a fiókokban sem tudták elintézni azokat az ügyleteket, amelyek ügyfél-azonosítást igényeltek (vagyis a bankszámlájukkal kapcsolatban jóformán semmit). Ami működik: az ügyfelek az egyenlegüket a CIB-es ATM-eknél tudják ellenőrizni, illetve kártyás szolgáltatásaink továbbra is megfelelően működnek.



Ha valaki kártyalimitet szeretne módosítani vagy a saját számláik között szeretnének pénzt átvezetni, ezt CIB24 ügyfélszolgálat segítségével megteheti a (+36 1) 4 242 242 számon. A korábban megadott csoportos beszedési/állandó átutalási megbízások a mai napon a bank közlése szerint rendben teljesülnek, a probléma ezeket sem érinti, ahogy a CIB-es számlákra beérkező utalások is megjöttek.

A bank azt ígéri, nem fog ezen kívül senkit kár érni azért, ha nem tudta a rendszerhiba miatt a mai napon teljesíteni a hitelkártya-számlájára a befizetést vagy az ECO számla kapcsán elvárt jóváírást. Emellett elnézést kérnek, és próbálják kijavítani a hibát.