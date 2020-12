E-mobilitás: ez már inkább energetika, mint közlekedés

Mennyit fizetne a cége azért, hogy a jelenlegi energiafogyasztását optimalizálva, gyakorlatilag ingyen árammal tankolhassa a beparokoló villanyautóit? És ha a cége elektromos autókra áll át, mikor venne otthonra is egy házi töltőt? Novotny Dénes, az ALTEO e-mobilitás üzletágának vezetője szerint néhány éven belül dönteni kényszerülünk.

- Eddig napelemes, szélparkos, gázüzemű áramtermelőként és energiaszolgáltatóként voltak leginkább ismertek, de október végén bejelentették, hogy eztán elektromos töltőket is árulnak, telepítenek és üzemeltetnek. Ezek szerint van már Magyarországon az e-töltőknek valódi piaca?

- Egyáltalán nem egyszerű erre igen vagy nem választ adni. Már az is bonyolítja a helyzetet, hogy tisztáznunk kell: a kérdés a publikus vagy a nem publikus töltők piacára vonatkozik-e, mivel ez alapján is kétféle válasz adható.

Kezdjük egy picit messzebbről! Onnan, hogy az egész e-töltő világ egy kicsit olyan, mint egy úszó jéghegy. Olyan, amit a tengerről szemlélők csak a vízfelszín fölött látható résznek tartanak, és így annak formáira és méreteire figyelnek. Pedig ez - a publikus töltők piaca - csupán a kisebbik rész még akkor is, ha a sajtóban megjelenő elemzések is szinte csak erre koncentrálnak; hány darab töltő van üzemben, milyen távolságban lelhetők fel ezek a berendezések, milyen sebességgel tudnak tölteni.

Ez a megközelítés az autózás kulturális tradíciójából ered, onnan, hogy a klasszikus metódus szerint úgy tankolunk, hogy odaállunk az autóval a kútra, megtankolunk, majd megyünk tovább. Az e-mobilitásban azonban ez az egész szemlélet megváltozik, sőt: már a nézőpont is más! Abból indul ki, hogy az autók átlagosan, naponta 20-22 órát állnak - jellemzően egy helyen. És az elektromobilitás így elsősorban arról szól, hogy ezt az álló időszakot célszerű a tankoláshoz minél jobban kihasználni.

Ha innen nézzük, akkor mindez sokkal inkább energetika, mint közlekedés. A nagy képen pedig az látható, hogy az energetikában éppen forradalom zajlik, melyben kulcsfogalmakká válik az energiatárolás, a zöldenergia-termelés és a decentralizálás, ami szükségessé teszi azt is, hogy másként nézzünk az e-autókra is. Az elektromos járműveknek e rendszerben így már nem csak annyi jut, hogy elvisznek minket A-ból B-be, és ha fogytán az üzemanyag, akkor irány a benzinkút, hanem feladatot kapnak az energetikai ipar átalakulásban, és ehhez egy más működési modell szerint kell, hogy viselkednek.

- A nem publikus piac alatt pedig azt érti, ha például bemegyünk a Telekom székházba, az SAP teremgarázsába, és ott több töltőfejjel, de "pénzbedobó nyílás" vagy "kártyaleolvasó" nélküli e-töltőket találunk, igaz? Ez a tankolási lehetőség nem nyilvános, a cég saját dolgozói, esetleg vendégei használatára telepítették, üzemeltetik. A definiálás így nagyjából helyes?

- Igen, azzal a kiegészítéssel, hogy a céges, irodaházas, zárt parkolóházas szegmens mellett van egy köztes kategória is: a vásárlóközpontokban, mallokban, hotelekben, de például az Ikeában is találunk már elektromos töltőállomásokat. Erre a cégeket jogszabály kötelezi, ami azért lényeges, mert egyelőre inkább kötelezettség, mint ügyféligény érvényesül itt. Persze attól még a beépített szolgáltatás része - amíg fent vásárolok, addig tölthetem az autót ingyen. Ezt sem maguk a cégek üzemeltetik többnyire, mivel engedélyköteles tevékenységnek minősülő szolgáltatás, hanem egy arra feljogosított szereplőtől veszik meg.



fotó: Németh Dániel Novotny Dénesfotó: Németh Dániel

De nem akarom megkerülni azt eredeti kérdését sem: az ALTEO úgy látja, hogy a publikus rész jelenleg zömmel állami és európai uniós forrásokra erőteljesen támaszkodva tud csak épülni, így miközben vannak már olyan ágazati szereplők, akik elég sok töltőt telepítettek már, és így mondható az is, hogy ezáltal átjárhatóvá vált az ország, és így egyre inkább érdemes elektromos autóban gondolkodni, valójában ez még nem a tisztán üzleti alapú modell, és nincs is valódi piac. Teljesen biztos, hogy lesznek publikus töltőink is, de a fókuszt éppen ezért a jéghegy víz alatt lévő részére, a nem publikus piacra helyezzük. Ami sokkal-sokkal nagyobb piac, és amiben több üzleti lehetőséget látunk, ezért számunkra sokkal izgalmasabb is.

- Egyértelmű jelzés, hogy van üzlet az e-mobilitásban, hiszen az üzletág külön nevet is kapott önöknél. Milyen számokra, arányokra, mekkora várható piacra építi fel az ALTE-GO a maga üzletét?

- A publikus töltők piacán az elfogadhatónak tartott arányszám a töltő : autó viszonylatban 1:10. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 25 ezer plug-in hibrid és elektromos autópiacnak még van hova híznia ahhoz is, hogy elérjük a már elfogadhatónak tartott 2,5 ezer publikus töltőfej szintet.

A nem publikus piacon ez az arány azonban 1:2, és úgy számolunk, hogy 2025-re 50 ezer nem publikus töltő működhet Magyarországon. Ez nem csupán vízió, mi reálisan úgy látjuk, hogy ez a szegmens olyan robbanásszerű növekedésbe fordul most át, amelyre már érdemes egy üzletágat felépíteni. Pláne, hogy abban a körben, ahol a cég e-kocsikat ad az emberei alá, ott az 1:2 arány gyorsan akár 2:1-be is fordulhat, hiszen az autót otthon is tölteni kellene, nem csak az irodaházban.

- Nem lep meg, hogy vállalati szcénában mozgó cégként már a háztáji piacra is kacsintgatnak, amit mond, mert legutóbb a Huawei is pont erre a következtetésre jutott. Mármint a kínai cég energetikai divíziója, ami évek óta arra fókuszál, hogy a napelemfarm-beruházások tervezésénél a invertereiket lehetséges megoldásként figyelembe vegyék. Ki is harcolták az erős piaci pozíciót, de a továbblépés, az energiatárolási piacra lépés késett. Egészen addig, amíg meglátták a piaci rést a lakossági piacon, és az ipari méretből leváltva ide, a Luna 2000 ár/érték arányban az idei év egyi sztárja lett a piacon.

- Ezen a piacon minden így, ilyen gyorsan zajlik, mert a potenciális szereplők folyamatosan keresik a réseket, a piaci nyomáspontokat, és a szereplők zöme készen áll arra, hogy akár meglepőt is lépjen. E szempontból az ALTE-GO sem más: az anyagcég tevékenységi köre bővíthetőnek tűnt, van egy új irány, meg kell bizonyosodni arról, hogy mennyi van benne. Ezért kell készülni a háztartási méretű kihívásokra is, de a kkv-kre is a nagy cégek mellett. Én arra számítok, hogy ha a kkv-szcénában ez a fajta szolgáltatás gyökeret ereszt, akkor az képes lesz az egész szegmensben radikális szemléletváltozást elindítani - ami pedig, ha jól reagálunk, képesek vagyunk jó élményeket generálni a szolgáltatásokkal, akkor az a mi növekedési elképzeléseinket igazolhatja vissza a szolgáltatási szegmensben, az ügyfélkör bővítésben, a bevételnövekedésben.

Mindenhova kell megoldásokat kidolgozni és kínálni, mert a lakossági oldalon billenőpont jön: a 4-10 kW-os napelemes háztáji erőművek megtermelt, de azonnal el nem fogyasztott áramát nem éri meg visszaadni az áramszolgáltatónak, ha kevesebb pénzt kapunk érte, mint amennyiért vesszük, ha van egy plug-in hibrid vagy villanyautóm, és az esti fogyasztást is inkább megoldanám saját termelésből. Akkor meg fogom venni azt az újabb fagyasztószekrény méretű berendezést a garázsba, ami akár 5-8 év alatt megtérülhet csak azért, mert "ingyen" tankolok vele a kocsimba, és minimálisra redukálható a villanyszámla.



fotó: Németh Dániel Novotny Dénesfotó: Németh Dániel

Ez a teljes szolgáltatási spektrum - amelynek a makroszintű igényoldala már most úgy szól, hogy tartsuk magunknál a megtermelt áramunkat - létre fog jönni 3-4 éven belül. Így nekünk csak ennyi időnk van komplex megoldást kidolgozni a lakosság, az irodaházak, a parkolóházak, és a nagyvállalati kör számára.

- Mennyire jellemzi a hiúság ma az ügyfeleket? Úgy értem: érzik-e úgy a cégvezetők, menedzserek, hogy villanyautóval megérkezni egy tárgyalásra, azzal közlekedni "menő", és persze a brandet is polírozza?

- Két-három éve még rávágtam volna, hogy nagyon, és azt is hozzátettem volna, hogy akik rákaptak ennek az ízére, azok ezt a trendi dolgot a környezetükben másokra is gyorsan ráragasztották. De ami akkor leginkább marketing volt, a környezettudatosság kifelé mutatása és a céges felső vezetés elkötelezettségének propagálása, addig ma már ez egyre inkább fordul át matekba. A céges tölthető autók száma nő, és van környezettudatossági üzenet is, de ennek a hátterében egyre többször már az is ott van, hogy a TCO költségkalkulátor ezt már gazdaságosabbra hozza ki, mint mondjuk egy dízelautó-flottát. Ez a trend ez, miközben egyre több elektromos autó modell is van, és az árak is csökkentek.

A hangsúly most arra tevődik át, hogy az e-mobilitásban a szolgáltatást is van már kitől megvásárolni. Nem kell a Duna Pláza vagy a Mol-székház üzemeltetőjét továbbképezni, felvértezni ezzel a tudással, mert ha nem is látszik hogy kinek az applikációján fut az adott rendszer, vagy hogy a háttérben ki a "csavarhúzós ember", a dolog már működik.

- Az októberi bejelentés a piacra lépésükről szólt. Mi a következő szint?

- Egy folyamat elején vagyunk, ez volt a kirakósunk első darabja. De már idén szeretnénk ehhez kapcsolni egy másikat is azzal, hogy az egyik irodaházban egy új kritériumnak megfelelő rendszert építünk ki. Ennek az a lényege, hogy az irodaház által rendelkezésre álló, lekötött teljesítményből dolgozunk; megvizsgáljuk, illetve monitorozni kezdjük, hogy aktuálisan mennyit fogyaszt a ház, és a maradékot a töltőkre irányítjuk. A rendszer dinamikus: amikorra a ház az adott pillanatban "bekapcsol", és például a reggeli műszakkezdéskor a fűtés, a kávéfőzők, a világítás megugró fogyasztási értéket mutat, akkor az autók a garázsban nem vagy csak kevesebb töltést kapnak; majd amikor az irodaház fogyasztási görbéje lelapul, a súlypontok áttevődnek. Ez tisztán energiamenedzsment, a megoldást teszteljük le még az idén az egyik irodaházunkban.

Érdemes ezt alaposan megvizsgálni, mert az e-autók üzemeltetésének legnagyobb költsége az energia. Na de ha mindez beilleszthető a cég által amúgy is fogyasztott energiamennyiségbe? És a költségeket lehet más oldalról is menedzselni, mert a plug-in hibridek jellemzően 3,7-6 kW áramot tudnak felvenni AC töltésen, így, ha a flottában nincsenek tisztán elektromos járművek, nem biztos, hogy érdemes 22 kW-os AC töltőket telepíteni a rendszerbe. Ez a szolgáltatás lesz a kirakó második darabkája, de még további kettőt látunk, távlatilag. Az egyik majd az energiatárolók érkezésével válik aktuálissá, amikor például a lakossági oldalon is érdemes lesz elgondolkodni azon, hogy az éves szaldó megszűnése után nem adnák a hálózatra a termelési felesleget.



fotó: Németh Dániel Novotny Dénesfotó: Németh Dániel

A kirakó pedig akkor lesz kész, ha mindezeket megújuló - jellemzően napelemes - energiatermelő rendszerhez illesztjük. De ezekhez a fejlesztésekhez azon keresztül vezet az út, hogy mostantól szerezzünk ügyfeleket, referenciát, márkanév ismertséget, legyenek töltőink bővülő szolgáltatásokkal és 2021-ben elinduljon az energiamenedzsment.

- A minap beszéltem egy olyan piaci operátorral, aki évek óta a háztetőre napelemes rendszert telepíteni akarók és a megbízható telepítők közti kapcsolatfelvételt segíti. Több száz céggel dolgozik együtt, így van rálátása arra, ami ezen a piacon zajlik, és ő mondta, hogy két tábor kezd kialakulni: az egyik nagyon hisz már az energiatárolásban, a hőszivattyús rendszerekben, és az embereit erre a tudásra is elkezdte felkészíteni, mert a megrendelők egyre inkább igénylik; a másik tábor viszont ezt túl bonyolultnak, másik szakmának gondolja, esetleg úgy, hogy a napelemrendszer telepítés még sokáig önmagában is elég munkát ad nekik, minek bonyolítani. Ezt azért hoztam fel, mert ha jól értem, akkor az ALTE-GO az első típusra hasonlít inkább. Arra, hogy elébe kell menni a hullámnak.

- Igen, ezt vállalom.

- Mennyire kell - vagy lehet - ebben merésznek, vakmerőnek vagy pionírnak lenni?

- Rendszer szinten látható méretben sem távoli jövő ez, talán 3-4 évre vagyunk ettől. Az akkumulátorok és a töltők fejlődése elképesztő sebességgel halad, így belátható időn belül elérhetjük azt a plafont, ahonnan a teljesítmény- és a töltésigyorsaság-paramétereit már nem fogják érdemben, nagyságrendekkel feljebb emelni a gyártók. A publikus töltésben még látom azt a nagy átalakulási időszakot, amiért most lenne érdemes kiépíteni egy nagy publikus töltőhálózatot. Lehet ugyan, de az biztosan nem az azonnali nyereség kitermeléséről szól. Aki ma a piacon mégis ebbe beruház, az elsősorban marketing célokból és piacművelési megfontolásokból teszi. Amit egyáltalán nem kell lebecsülni, de az ALTE-GO más utat választott.

Nem titok, hogy három év alatt legalább 500 töltőt szeretnénk telepíteni, és az sem, hogy többségében ezek nem publikus töltők lesznek. Országos szintű szolgáltatásban gondolkodunk, és abban, hogy a telepítések mellé a szolgáltatást is mi biztosítsuk. Ez utóbbi lehet akár egy ügyfél is, és biztosan lesznek otthoni töltők is köztük, de máris dolgozunk autókereskedésekkel, és vannak irodaházak és parkolóházak is célkeresztben. Sok reálisnak tűnő elképzelés van, de 2021 azért még csak a tanulóév lesz. A jövő év végére fog kirajzolódni, hogy melyik szegmensben, hol lehet számunkra a megtérülés, és hol van piac. Ezt most még pontosan senki sem tudja, ezért azt az utat járjuk, hogy "mindenhova benézünk"; a társasházakhoz és az irodaházakhoz is. De már építjük a kapcsolatot a Praktikerrel és a Magyar Fürdőszövetséggel is.

- Az sokat tud segíteni, hogy Wallis-csoportban van jó néhány potenciális ügyfél?

- Ez nekünk egy tökéletes piac, mivel van a cégcsoportban például irodaüzemeltető cég, és a bérlők éppen erőltetett menetben állnak át plug-in hibrid és tisztán elektromos modellekből álló járműflottára, így a mélygarázsokban egyre nagyobb szükség van a töltőeszközökre.

Az új technológiák és még inkább: az innovációk bevezetésénél sokat számít a bizalom és a meglévő partnerkapcsolat. Ez az ismertség a Wallis-csoporton belül, de az ALTEO villamos energia termelőként és szolgáltatóként, vagy akár a hulladékgazdálkodás révén meglévő ügyfélkörében is adott. Én abban bízok, hogy ezek az ismertségek segítenek, ha új megoldásokat is ajánlunk. Ezek fontos referenciáink lesznek, de lépésről lépésre kell haladni, és türelmesnek kell lenni.

A cikk megjelenését az ALTEO Nyrt. támogatta.