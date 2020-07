Egy cégben találkozik a 300 milliárdos magyar üzlet és a szlovén korrupciós botrány

Június legvégén a szlovén nemzeti nyomozó iroda (NPU) munkatársai országszerte 11 helyszínen tartottak házkutatásokat azért, hogy a végére járjanak annak, hogyan történtek a kormányzati egészségügyi védőfelszerelések és lélegeztetőgépek beszerzései a koronavírus-járvány alatt. Néhány héttel korábban ugyanis előkerült egy hangfelvétel, amelyen a helyi egészségügyi ellátó vezetőit - akik a vásárlásokért feleltek - utasítja Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter, minél előbb írják alá a szerződést a Geneplanet nevű céggel, hogy elindíthassák a respirátorok megvásárlását.

A hatósági vizsgálat következményeként Pocivalseket őrizetbe vették, kihallgatták, majd lemondott Ales Hojs belügyminiszter, mert az NPU nyomozását nem tudta megszüntetni.

Szlovéniában a kormány a helyén maradt, de a vizsgálat jelenleg is tart. A gyanú szerint a közbeszerzés irányított volt, és túlárazott is lehetett, ami miatt költségvetési csalás és károkozás miatt nyomoznak. Korábban megírtuk, 9,5-10,5 millió forintot fizettek egy gépért átlagosan. A magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium beszámolója szerint itthon összesen 16 ezer darab berendezést vásárolták összesen 300 milliárd forintért, vagyis egy darabot átlag 19,8 millió forintért vettek meg.

A magyar és a szlovén beszerzés között nemcsak annyi a közös, hogy drágának tűnnek. Összeköti őket a kisebb ljubljanai kormányválságot előidéző főszereplő, a Geneplanet Diagnostika d.o.o. nevű cég, amely a magyar beszerzésekben is részt vett - derült ki a KKM válaszából, amit a G7 portálnak küldtek el. Magyarországon ugyan nem tudunk sokat a behozott lélegeztetőkről, de a szlovén sajtó már kiderített több részletet, ami új megvilágításba helyezi az itthoni ügyleteket is. Ez alapján lapunk megvizsgálta, mennyibe kerülhetett átlagosan egy, a szlovén cégen keresztül vett lélegeztetőgép.

Diagnosztikai cégre bízták a vásárlást



A Geneplanet profiljának korábban nem kifejezetten volt része az egészségügyi eszközök, pláne nem a lélegeztetőgépek beszerzése. Honlapjuk szerint leginkább különböző DNS-diagnosztikai, genetikai és egyéb laborvizsgálatokat végeznek magánellátásban. A koronavírus-járvány alatt a szakértelmüket épp a SARS-Cov-2 fertőzések azonosításában lehetne felhasználni, de valamiért mégis fontos volt a kormánynak, hogy ők feleljenek az eszközellátmány beszerzéséért.

A magyar miniszterelnökkel politikai szövetséges Szlovén Demokrata Párt (SDS) és Janez Jansa vezette kormánykoalíció alighogy megválasztották, azonnal a szárnyai alá vette a céget. Először - a necenzurirano.si oldal szerint - március 17-én tájékoztatták az ország kórházait, hogy a járványhelyzetre való tekintettel minden egészségügyi eszköz beszerzését központilag intézik, senki nem vásárolhat saját részre semmit. Egy nappal korábban a Geneplanet megkötötte a működése alatti első lélegeztetőgép-beszerzésről szóló szerződését a celjei kórházzal, 20 darab eszközre (ez lett a referencia).

Jelka Godec, az SDS elnökhelyettese és az egészségügyért felelős államtitkár a tenderek központosítását azzal indokolta, hogy a védekezés így a leghatékonyabb. Önmagában ebben semmi meglepő nem lett volna, de az már gyanús volt, hogy egy nappal az utasítás előtt már befutott egy árajánlat a Geneplanettől a beszerezhető lélegeztetőgépekről és az árukról.

A szlovén kormány elé három típus katalógusa került, az S1600-as (nettó 13 240 euró/darab), a Mindray SV300 (nettó 15 220 euró/darab), és a Siriusmed R30 (36 400 euró/darab). A Jansa-vezette kabinet végül úgy bökött a legdrágább típusra, az áfa nélkül 12,9 millióba kerülő Siriusmedre, hogy arról szakértőket nem igazán kérdeztek meg. A gépek a külön megrendelhető módosítások nélkül nem is lettek volna alkalmasak a koronavírusos betegek kezelésére. Az eredeti szerződésben végül a Siriusmed R30-ból 220 darabot kértek, a teljes szerződésösszeg 8 millió euróról szólt. Aztán, ahogy a sajtó egyre többet kezdett cikkezni a gyanús körülményekről, valamint a járványhelyzet is javult az országban, módosították a beszerzést 110 darab új gép beszerzésére, amely 3,6 millió euróba (1,3 milliárd forintba) került a szlovén adófizetőknek, cserébe a covid-19-es betegek kezeléséhez szükséges plusz alkatrészeket nem rendelte már meg a szlovén kabinet.

Az ismeretlen beszállító nagy hónapja

A Geneplanet Diagnostika számára ez kifejezetten nagy bevételt jelentett: a megbízott cég 2019-es árbevétele 141 896 euró volt, amiből profitjuk csak 61 227 euró maradt. Ha a cég anyavállalatát nézzük, akkor is felfelé lóg ki a 8 (de még a 3,6) millió eurós szerződés is, ugyanis tavaly 7,5 millió eurós forgalmat értek el 1,72 millió eurós bevételt - ahogy azt a Napi.hu a szlovén cégadatbázisban ellenőrizte.

Később az is kiderült, hogy eleinte - március 14-én, a központosítás előtt - a társaság vezetője, Marko Bitenc egy másik típust ajánlott, az Eternity SH300-ast (39 500 euró/darab áron). Majd aznap este jelezte, hogy ilyet mégsem tud beszerezni. Ennek az üzletnek a kútba eséséből tudni, hogy Jelka Godec államtitkár folyamatosan tájékoztatta Janez Jansa miniszterelnököt az üzlet alakulásáról, és hogy az első bukta után is töretlen volt a bizalom a Geneplanet irányába, mert fel sem merült, hogy más cégtől, akár közvetlenül Kínából vásároljanak.

A nyilvánosságra került e-mailek, valamint Godec és Pocivalsek nyomulása miatt gyanítja azt az NPU, hogy irányított közbeszerzés történt. De hogy pontosan minek köszönhette a cég a kivételezettséget, egyelőre rejtély - az SDS és a Geneplanet közötti kapcsolatrendszert próbálják feltárni. Az egyetlen valódi nyom a celjei kórház első beszerzése, amely aztán a referenciát jelentette ahhoz, hogy az országos lélegeztetőgép-beszerzést is megkapja a társaság.

A ljubljanai reptérről egészen Budapestig?

Magyar részről a Geneplanet kiválasztása még érdekesebb: miután a magyar külügyminisztérium fürkészei és portyázói közvetlenül is vásároltak kínai gyártóktól és azok forgalmazóitól, feltűnt a területen nagyjából ismeretlen szlovén társaság is. Főként úgy, hogy a ljubljanai kormánynak elküldött árajánlatok alapján egyáltalán nem olcsón intézte a beszerzéseket:

Azt a legtöbb kormány általában értelmetlen vitának tartja, hogy sok vagy kevés egy lélegeztetőgép ára, mert a járvány miatt erős keresleti piac alakult ki, tehát a békeidős áraknál sokkal többet kellett fizetni egy-egy berendezésért. A francia sajtó szerint találkoztak 200 százalékos túlárazással is. Ugyanígy a magyar kormány is rendre el szokta mondani, hogy felesleges az árakról vitatkozni.

Nem normális piaci helyzetben vásároltuk március-áprilisban a lélegeztetőgépeket. Az ár másodlagos szempont volt, de ha most újra vásárolni kellene, akkor ugyanígy cselekednénk

- mondta el Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Szerinte volt olyan, hogy már repülőre rakott berendezéseket akartak lerángatni más vásárlók, vagy fegyveres őrökkel kellett védeni a repülők raktereit, nehogy elvigyék a megrendelt eszközöket.

Az is tény, hogy a járványhelyzet kellős közepén a lélegeztetőgépek ára nagyon változó volt. A kínai SH300-asok árát viszont a gyártó közzétette az oldalán: adó nélkül 20 000 dollár, vagyis (6,9 millió) forint volt márciusban, kevesebb mint a fele annak, amennyiért a helyi kormánynak kínálta a magyar kormánnyal is üzletelő Geneplanet.

Ahogy a Siriusmed R30 esetében is tudható, hogy Olaszországban az Unicredit bank adományként szerzett be 20 gépet 35 700 eurós darabáron, de ezt az Egyesült Királyságban ekkor 29 ezer euróért is árulták, míg maga a gyártó a katalógusában átszámítva 21 000 eurós (7,5 millió forintos) árat tüntetett fel az alap modellnél áprilisban. Az eszközt egyébként nem intenzívosztályos használatra javasolják, hanem műtéti altatáshoz, így nem feltétlenül a legjobb választás a koronavírusos betegek ellátásához.

Már az első szállítmányra is ráugrott Magyarország?

Ráadásul a helyi sajtó azt is kiderítette, hogy a később kesztyűk, maszkok és védőruházatok beszerzésével is megbízott Geneplanet nemcsak Szlovéniának szállított eszközöket, pedig papíron csak ezért fogadhatott volna szállítmányokat a ljubljanai repülőtéren. A kínai Csengtuból érkező Boeing 737-esen a helyi sajtóhírek szerint legalább 40 tonna maszk és egészségügyi védőfelszerelés érkezett a géppel, de a várakozásokkal ellentétben a teljes szállítmány nem maradt az országban, azt továbbértékesítették külföldre.

A necenzurirano.si cikke szerint nem tudni, hogy a szállított eszközök pontosan hova kerültek, de azt igen, hogy Ljubljanából kerültek védőeszközök Szlovákiába és Horvátországba is. Arról viszont nem tudnak, hogy Magyarországra is hoztak volna onnan felszereléseket, pedig a magyar beszerzés fényében ez érdekes fejlemény lenne. Ugyanakkor a ljubljanai reptéren magyar felségjelű, állomáshelyű repülőgépek rendszeresen jártak a járványidőszakban. Volt ott a pápai reptér C-17 Globemastere több alkalommal is.

Ahogy repatriálisi műveletben a honvédség Dassault Falcon 7X típusú gépe - amelyet hivatalos utakra a kormány is igénybe szokott venni - szintén leszállt a szlovén fővárosban.

Az ügy kapcsán megkerestük a hazai eszközbeszerzéseket intéző Külgazdasági és Külügyminisztériumot, hogy pontosan miért esett a választásuk a szlovén cégre, milyen berendezéseket vásároltak, azokból mennyit és milyen áron, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a tárcától.