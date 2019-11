Egy estére Budapest startup-főváros lett és kis szerencsével az is marad

Most már rendszeresnek mondható, hogy Budapesten tartják meg Regional Startup and Innovation Day-t, amely nemcsak Magyarország, de a talán legrangosabb eseményévé nőtte ki magát. Idén amellett, hogy kiválasztották és díjjal jutalmazták a legígéretesebb vagy legkiforrottabb projekteket, néhány tévhitet is megpróbáltak eloszlatni.

Idén harmadjára rendezték meg Budapesten a Regional Startup and Innovation Day-t, melynek életre hívója az MFB-csoporthoz tartozó Hiventures Zrt. állami kockázati tőkebefektető volt. A program lényege az volt, hogy 500 vendéggel és ugyanennyi startup részvételével rendezzenek egy olyan eseményt, ahol egyszerre visszaemlékezhetnek az év legkiemelkedőbb teljesítményére, és hogy lehetőséget teremtsenek a komoly fejlődési potenciállal rendelkező cégeknek arra, hogy kapcsolatokat építsenek ki egymással és a befektetőkkel.

Az eredeti cél az volt, hogy sok magyar startupnak segítsünk elindulni, valamint hogy Budapestet feltegyük a startup-térképre - mondta el Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója a csütörtök esti eseményen. Ezt pedig jól mutatja, hogy a konferenciára egyenlő arányban érkeztek külföldiek és magyarok is, hogy megismerjék a régió legjobb ötleteit, vagy sikeres projektjeit. Az állami kockázati tőkebefektető Hiventures indulása óta több, mint 2000 beérkező projektet vizsgált meg, amelyből már bőven több mint 200-at választott ki fejlesztésre, amelyekbe már megközelítőleg 20 milliárd forint értékben invesztált.

Tévhitekkel nehéz elindulni

Az este sztárvendége Marvin Liao volt, aki 10 évig dolgozott vezetőbeosztásban a Yahoonál, mire egy nagy techcégtől váltott az induló innovatív vállalkozásokra. Most az 500 startups ügyvezetője, amely már több mint 2300 induló projektbe fektetett be. Mivel egyszerre van tapasztalata a Szilícium-völgyről a techvilág fővárosáról nagyvállalati oldalról és a startupok világából, hasznos tapasztalatait akarta átadni a kezdő vállalkozóknak, így első körben a technológiai startupokat körüllengő mítoszokat akarta eloszlatni.

Ami a legjobban bosszant a techmédiában, hogy azt a képet sugározza, ha valaki elindít egy céget egy garázsban, akkor azt egy éven belül egy milliárd dollárért eladhatja, ha valóban jó az ötlete. A valóságban ez 9-10 évet vesz igénybe - mondta Liao, aki arról is beszélt, hogy más tőkebefektetők szerint is legalább 2-4 év, amíg maga a termék körvonalazódik, de az ő tapasztalata is az, hogy legalább ennyi időre van szükség, míg valaki eljuthat a siker kapujába.

A második mítosz szerinte az, hogy sokan azt hiszik, csak a technológia és a termék számít. Miközben már ki is kell tűnni egy egyre bővülő mezőnyből. "Most már 2 millió applikáció van az AppStore-ban például, vagyis már nem eljuttatni nehéz a terméket, hanem az, hogy ott kitűnjön egy ötlet" - ismertette a második problémát.

Harmadjára úgy véli, hogy sokan túlértékelik az ötletet, azt hiszik, hogy az legyen a legjobb. Ehhez képest Liao úgy látja, hogy sokkal fontosabb a megvalósítás: a Facebookról sokan mondják, hogy egy lopott ötlet, de ami miatt sikeres az, hogy jól volt megcsinálva.

Azt is mítosznak tartja, hogy nincs elég tőke a startupok finanszírozására: évente dollár milliárdok jutnak a cégekhez. A techmédia néha hasra esik, hogy mennyi a fundraising során mennyi pénzt tudnak össze tud gyűjteni egy-egy startup. "Elképzelhetetlenül sok pénzt el lehet égetni értelmetlenül, ha valaki nem tud fókuszálni a megvalósítandó célokra" - magyarázta Liao.

Újabb tévhitnek tartja, hogy csak tőkebefektetéssel lehet sikeres egy kezdő innovatív vállalkozás. Szerinte ez a struktúra kedvezhet bizonyos cégeknek, de sokszor jobb, ha boot-strappel, vagyis a már rendelkező erőforrásait felhasználva indul el egy cég.

A Szílicium-völgy egy tudatállapot

- foglalta össze a legjobb tanácsot, amit a korai fázisban lévő tech-startupoknak tud mondani: vagyis hogy ne úgy fogják fel a helyzetüket, hogy le kell váltaniuk az ott meglévő világrendet, hanem tanuljanak meg együtt élni vele.

Ezekre a startupokra és startupperekre érdemes figyelni

Több díjat is kiosztottak az eseményen, ezek közül a legígéretesebbnek a Neunos Zrt-t találták. A fejlesztésük egy az epilepsziás betegeket segítő eszköz, amely akár invazív beavatkozás nélkül is kezelhetővé teszi a rohamokkal járó betegséget. Az eszközt 2010 óta fejlesztik, így ismerték fel a lehetőséget, hogy a koponyán kívülre vezetett elektródákkal is javulást érhetnek el a betegek életkörülményeiben.

Díjjal ismerték el azokat a cégeket is, amik már nem számítanak startupnak, hanem csak a növekedésüket kell segíteni, hogy több ügyfélhez juttathassák el a termékeiket. A Microsoft támogatja is ebben a kisebb cégeket, nemcsak a tapasztalatukkal, hanem az értékesítési hálózataikkal és kapcsolatrendszerükkel is. A Best Scaleup díjat a Let me Inn nevű cég kapta, amely prémium rövidtávú lakáskiadással foglalkozik, valamint segítik a bérbeadókat abban, hogy könnyebben kapcsolatot tudjanak tartani az ügyfeleikkel. Emellett azzal is foglalkoznak, hogy beárazzák a kiadásra váró ingatlanokat, fogadják az oda érkező vendégeket, vagy segítsenek a lakás kitakarításában.

A legjobb frissen alapított startup díját egy fogászati implantátumokkal foglalkozó cég, a dicomLAB alapítója, Varga Endre vehette át, amely platformfüggetlenül állítja elő a beültetésre váró segédeszközöket, amelyeket 3d-nyomtatóval lehet előállítani.

A legjobb női vállalkozónak Balogh-Mázia Máriát, a DreamJo.bs nevű innovatív álláskereső oldal egyik alapítóját választották. A társaságban ő kifejezetten keresi a női, sokszor kisgyerekes munkaerőt, mert szomorúnak tartja, hogy sokan örülnek a lehetőségnek, miközben szerinte ennek természetesnek kellene lennie.

A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2017 februárja óta végez - magyar állami és uniós forrásból - befektetéseket Magyarországon kezdeti fázisú startupokba. Az indulás utáni első év végéig összesen 92 céget láttak finanszírozásra érdemesnek, amelyek összesen 6,4 milliárd forintot kaptak, főként termékfejlesztésre és piaci megjelenésre.

