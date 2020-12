Egy használt szocialista pléhdoboz a karácsonyi játékok sztárja

Sokkal menőbbek a használt játékok, mint az újak, és ez karácsonykor sincs másképp, sőt. Nagyon komoly pénzeket lehet kasszírozni egy-egy vintage ritkaságért.

Sokkal többen ugranak a használt játékokra az újaknál, főleg a gyűjtői érdekességek - például nyolcvanas évekbeli flipperek, különleges matchboxok és legók - mennek el komoly összegekért. Az év sztárjai idén a fából készült játékok voltak, de a LEGO, a Playmobil és a kirakós, szerelős, építős játékok is népszerűek, míg egy vásárló egy használt Suzuki árát fizette ki egy pedálos Moszkvicsért.

A hagyományos webáruházakhoz hasonlóan a Vatera online piacterén is a karácsony előtti hetekben fogynak igazán a játékok. Idén novemberben a teljes piactér több százmillió forintos forgalmának mintegy 7 százalékát generálták a játékok, és a járványhelyzet miatt az év több hónapjában is felülmúlta a tavalyi értékesítési számokat több játékkategória is.

A járványhelyzet nyomán idén novemberben csaknem 20 százalékkal több pénzt fizettek ki a Vaterán játékokért, mint egy évvel korábban, de csak most jön a java és december 24-ig várhatóan tovább nő az idei fölény. Egy tipikus hónapban a Vaterán eladott játékok 70 százaléka használt és csak a fennmaradó 30 százaléka vadonatúj, de karácsony előtt az új játékokat árusító eladók forgalma néhány százalékkal mindig emelkedik.

Idén, a járvány kedvezőtlenebb időszakaiban két-háromszorosára nőtt a fajátékok, és jelentősen emelkedett az építő/szerelőkészletek, puzzle-ök, kártyajátékok, Playmobil-ok forgalma is. Egyes hónapokban a bábszínházak, bábok, illetve a diavetítők és diafilmek eladásai ugrottak meg tavalyhoz képest, nyáron és kora ősszel pedig a sport és ügyességi játékok fogytak kiemelkedően az örök kedvenc plüssjátékokkal együtt.

A legnépszerűbb játéktípusok a Vaterán az idei karácsonyi szezonban (használt és új termékek vegyesen):

LEGO

játékfigurák, plüssjátékok

kisautók, járművek

játékbabák

Playmobil játékok

társasjátékok

sport és ügyességi játékok

építő-, és szerelőjátékok

szerepjátékok

oktató és logikai játékok

A használt játékok között nem csak megunt társasjátékokra, legókészletekre kell gondolni, hiszen külön kategóriából ide sorolandók a gyűjtők számára érdekes vintage játékok is. Ezek a játékok havi forgalmának 5-10 százalékát teszik ki. Idén például 360 ezer forintért kelt el egy szovjet gyártmányú pedálos Moszkvics jó állapotú példánya. A régi játékok értékét jól jelzi, hogy ennyiért akár egy 2003-as évjáratú Suzuki Swiftet is lehet venni használtan.

A legdrágábban eladott játékok (2020, Ft) DJI Mavic Pro Platinum drón 381 589 F-14 Tomcat flipper 360 000 Pedálos Moszkvics #1 360 000 Gottlieb Volcano flipper 345 000 Bally Monte Carlo flipper 310 000 Williams Comet flipper 290 000 Bally X's & O's flipper 280 000 Gottlieb Rock flipper 280 000 Pedálos Moszkvics #2 260 001 Williams Laser Ball flipper 260 000

Forrás: Vatera

A gyűjtői játékok közül kiemelten népszerűek a már nem gyártott, ezért csak használtan hozzáférhető flippergépek, a top 10-es listán több is helyet kapott ezek közül. Emellett idén több mint 250 ezer forintot adott valaki egy ötvenes évekbeli gombfocicsapatért, míg egy LEGO Csillagromboló 200 ezer forintért kelt el, egy hetvenes évekből származó De Tomaso Pantera Matchbox-autó pedig közel 180 ezer forintot ért meg valakinek.

A Vaterán valaha eladott két legdrágább játék egy 1,75 millió forintos mobil játszóház, és egy egymillió forintos légvár volt, de vettek már ember nagyságú Superman lego szobrot is 745 ezerért.

A legnépszerűbb keresőszó a "LEGO" volt, a második helyre az Xbox, a harmadikra pedig a Playstation futott be - a játékkonzolok kapcsán leginkább használt játékokat keresnek az érdeklődők. A negyedik leggyakoribb játékos keresés a "matchbox" volt, az ötödik a Nintendo, a hatodikra pedig a trambulin futott be.