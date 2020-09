Egy ilyen vállalkozással még a pandémián is nyerhet

Lehet pályázni is

A Vodafone Magyarország és a Kreatív egy pályázatot is meghirdetett Ready néven, amelyre szeptember 25-ig lehet jelentkezni. A pályázat célja, hogy megtalálja hazánk 'jövőre felkészült' vállalkozásait és magánszemélyeit. A pályázattal ösztönözni, elismerni és támogatni szeretnék azokat a vállalkozásokat és magánszemélyeket, akik alkalmazkodni tudtak a járványhelyzet miatt kialakult változásokhoz, és sikeresen leküzdötték kihívásaikat - "readyk", azaz felkészültek, bármit is hoz a holnap. A fődíjas pályázók nagyértékű kurzus-részvétellel és tanácsadással is gazdagodhatnak, a beküldött pályamunkákat mindkét kategóriában neves zsűri értékeli majd. A Ready pályázatról részletek itt érhetők el.