Egy kábellabirintus megfejtése a metrófelújítás kulcsa (videóval)

A föld alatt futó 30-féle rendszer feltérképezéséhez több száz kilométernyi kábelt kell tüzetesen átvizsgálni a kivitelezőnek a budapesti M3-as metró középső szakaszán.

A budapesti M3-as metró középső szakaszán a SWIETELSKY Kft. szerteágazó feladatokat lát el a megállók felújítása során, közülük az egyik legösszetettebb és legérdekesebb projekt a 40 éves kábelhálózat feltérképezése és vizsgálata, cseréje. A munkálatok során mintegy 500 kilométernyi kábelt kell elbontania és körülbelül 1000 kilométernyi új kábelt kell elhelyeznie a kivitelezőnek.

Kocsis Zsolt, installációs főmérnök a teljes metrófelújítás kulcsmozzanatának nevezte a kábelek azonosítását. Ez a munka garantálja a déli és az északi szakaszon az utasforgalom folytonosságát - fogalmazott a szakember. Miután ugyanis a kábeleket beazonosították, működtetniük kell azon rendszereket, melyek szükségesek az északi szakasz szerelvényeinek reggeli és esti átközlekedéséhez, amíg a felújítás tart a középső szakaszon, 2020 novemberétől.

A hibás kábeleket nem mindig bontották vissza

A feladatot nehezíti, hogy a 3-as metró körülbelül 30 rendszert alkalmaz az utasforgalom lebonyolítására - többek közt az üzemeltetésre, a kommunikációra és a földalatti 4G-s elérésére, ugyanakkor a kábelek minősége erősen eltérő.

Az elmúlt évtizedekben ugyanis folyamatosan fejlesztették a hálózatokat, eközben egy-egy hibás kábelt nem mindig bontottak vissza, így az ottmaradt az új kábel mellett. Ugyanakkor az új kábel nem feltétlenül ugyanazon az nyomvonalon halad, mint a régi.

Több szervezet együttműködése segíti a munkát

Kocsis Zsolt szavaiból kiderült, a mindezek miatt minden egyes kábelnek meg kell vizsgálni a műszaki állapotát és a funkcióját, továbbá azt, hogy áthelyezés esetén is be tudja-e tölteni a szerepét. Biztosítani kell ugyanis, hogy azok a rendszerek, melyeket fent kell tartani, fenn is maradjanak.



A nyomvonalak feltérképezését az őstervek és a BKV szakszolgálata, valamint a szolgáltatók is segítik.

A cikk megjelenését a SWIETELSKY Kft. támogatta.