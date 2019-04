Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egy mozijeggyel 12 órán át mozizhat

Az Artmozik éjszakáján, május 17-én öt fővárosi művészmozi 14 termében este 6-tól másnap reggel 6-ig folyamatosan pörögnek a filmek, amelyek egyetlen belépő megvásárlásával korlátlanul látogathatók- közölte a Budapest Film Zrt.

Az évek óta népszerű és rendszerint telt házzal futó rendezvényben résztvevő mozi: a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán és a Kino Cafe. A belépésre szolgáló karszalagok kizárólag e mozik pénztárában, személyesen vásárolhatók meg 3500 Ft/darab áron. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik - olvasható a Budapest Film Zrt. közleményében.

Bekerültek a műsorba olyan filmek is, amelyeket az országos premier előtt az Artmozik éjszakán látható először a hazai közönség, ilyen a Yao utazása Omary Sy, a Csillagok határán Robert Pattinson főszereplésével, az érzelmes vizekre evező A szavak ereje és a Mr. Casanova, a spanyol kultrendező Pedro Almodóvar új filmje, a Fájdalom és dicsőség, valamint a Pajzán kíváncsiság. (A program itt érhető el.)

De május 17-én éjszaka még friss bemutatónak számít A szívek királynője és a magyar underground együttesekre fókuszáló Pécsi szál is. Ezeken kívül az elmúlt hónapok legnagyobb artmozis sikerei közül válogatnak, látható lesz többek között a sokkoló A ház, amit Jack épített; a Lady Gaga főszereplésével készült Csillag születik; a magyar animációs Ruben Brandt, a gyűjtő; és Gaspar Noé Extázisa is. Külön említést érdemelnek továbbá azok a filmek, amelyek már kikerültek a mozik műsorából és feltehetően most láthatók utoljára nagyvásznon, mint a Suspiria, vagyis a Sóhajok, az azóta Európa-szerte remake-elt Teljesen idegenek, vagy Nicolas Cage korábbi meglepetésfilmje, a Joe - olvasható a közleményben