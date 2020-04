Egy vitatott kölcsönügylet miatt válthat tulajdonost egy egyetem

Egy évek óta bíróság előtt vitatott, 200 milliós kölcsönügylet után tavaly Gattyán György milliárdos cége, a Dockler Holding is kölcsönadott a Kodolányi János Egyetemnek egy ekkora összeget. Ennek visszafizetése 2020 végén lenne esedékes. A kölcsönszerződés kötelezte az egyetemet fenntartó céget, tegye lehetővé, hogy a Docler az igényérvényesítés esetén megszerezhesse az intézményfenntartói jogokat - tudta meg a 24.hu.

A nem állami fenntartású, székesfehérvári Kodolányi János Egyetem szenátusa március közepén jóváhagyta, hogy az intézmény együttműködést alakítson ki a luxemburgi bejegyzésű Docler Holdinggal - írta meg korábban a 24.hu. Ennek révén a harmadik leggazdagabb magyar, Gattyán György cége megszerezheti az egyetemet fenntartó KJE Fenntartó Zrt. 100 százalékos részvénycsomagját.

Az egyetem vezetése korábban is próbált jelentősebb összegekhez jutni: a Népszabadság írt arról, hogy pereskednek egy 204 millió forintos összeg miatt, amit a határidő letelte után hiába követelt vissza két vállalkozó az intézménytől. A pénz a két vállalkozótól származott, de egy a Seychelle-szigeteken bejegyzett cégen keresztül került az iskolához - írta új cikkében a 24.hu. A pénz a 2012-es támogatási szerződés szerint azért kellett, mert a rektor az egykori szovjet tagköztársaságokból akart tandíjas diákokat toborozni. A rektor a Székesfehérvári Törvényszéken azt állította, hogy a kölcsönöket a Kodolányi mindig visszafizette, a vitatott 204 millió forint viszont támogatás volt, ezért azt nem kell visszafizetni. A per még nem zárult le.

Tavaly a Docler Holding egyik leányvállalatával is megállapodtak egy 200 milliós kölcsönről, amelynek visszafizetése 2020 végén esedékes. Erre a pénzre is a külföldi hallgatók miatt volt szükség: a lelassult vízumkiadások likviditási gondokat okoztak az egyetemnek. Ebbe a hitelmegállapodásba már bevonták az intézményfenntartói jogokat birtokló KJE Fenntartó Zrt.-t is, és a szerződés egyik pontja kötelezte a zrt.-t, hogy a Docler az igényérvényesítés esetén megszerezhesse az intézményfenntartói jogokat

A 24.hu információi szerint a Docler 200 milliónál többet fordíthat az egyetem megszerzésére.