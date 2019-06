Egyiptomban fejleszt a magyar sikercég

Led-lámpák gyártásában vehet részt Egyiptomban az újra hazai kézben lévő Tungsram. Az észak-afrikai arab országban egyre jobban pörögnek a magyar fektetések: 60 projektben vesznek részt hazai cégek, akik dollár tízmillió forintokat költenek el.

Olyan külföldi piacokat célzunk meg, ahol sok a lakos, már erős a brand neve és nagy infrastrukturális fejlesztések előtt állnak. Sok ország van ma, ahol elmaradott az infrastruktúra és nem a következő apró lépést tervezik megtenni, hanem egyből a legmagasabb szintet célozzák meg. Ilyen például Pakisztán vagy Egyiptom. Rendkívül fontos az is, hogy jó legyen Magyarország viszonya is az adott állammal - mondta még a Napi.hu-nak adott interjújában áprilisban Jörg Bauer, Tungsram tulajdonos a cég terveiről. Ebből pedig most - az Egyptian Independent cikke alapján - egy célhoz már közelebb kerültek.

Ugyanis a magyar világítástechnikai cég részt vehet helyi Led-lámpák gyártásában. Az észak-afrikai arab országnak kifejezetten fontossá váltak az energiatakarékos eszközök beszerzései - magyarázta az egyiptomi lapnak Abdel Moneim al-Tarrász, az ország arab vállalatainak iparkamarai vezetője miután találkozott a Tungsram tulajdonosával pénteken. Jörg Bauerrel a lehetséges befektetés részleteiről egyeztettek. A gyártás kiterjedhet olyan Led-lámpákra is, amelyeket Magyarországon is beszereltek - a gyártó ezen termékei előkerültek az Elios-ügyben is.

A tárgyaláson részt vett a helyi magyar nagykövet is, Kveck Péter is, valamint szó esett arról is, hogy további együttműködés lehetséges a magyarok és az egyiptomiak között a szakképzések a technológiatranszfer és a közös gyártási megoldások megosztásának területén is, különös tekintettel az energiatakarékos lámpákra, az utcai lámpákra, a városok, épületek és különböző közlekedési eszközök intelligens világítási megoldásaira szolgáló megoldásoknál.

Egyiptomban egyre jelentősebb a magyar tőke: a két ország kereskedelme már elérte a 269 millió dolláros szintet tavaly. Valamint 41,5 millió magyar befektetés van összesen 60 projektben. Főleg turisztikai és ipari termelési területeken folynak be a magyar források.