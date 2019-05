Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egymásra licitálnak a lakástakarékok: mutatjuk az ajánlatokat

Akár 20 százalék fölötti éves bónuszt is kifizet az egyik lakástakarék a hosszú távon elköteleződő ügyfeleknek. Az állami támogatás megvonása felpörgette a versenyt.

Mindhárom megmaradt lakás-takarékpénztár a folytatás mellett döntött, néhány napja a Fundamenta és az OTP után harmadikként az Erste is előállt új ajánlataival. Ami közös: mindegyik pénzügyi intézmény ad kamatbónuszt, a havi 20 ezer forintos maximális betéti összeget is megemelték, a termékpaletta egyszerűbb lett, mindenhol kétféle termék közül lehet választani. Az eltérések mégis egyre nagyobbak, ahogy a verseny is.

Az egyes számú piaci szereplő, a Fundamenta két terméke közül az egyik, a "gondoskodó lakásszámla" futamidejében és szerződéses összegében is hasonlít a korábbi lakástakarékos termékekhez. Kétféle lejárattal kapható, egy röviddel, ami 5 év és 11 hónap, és egy hosszúval, ami 9 év és 4 hónapig tart. Havonta 5-40 ezer forint közötti összeggel lehet előtakarékoskodni, az éves kamatbónusz pedig 5 százalék, vagyis ennyivel egészíti ki a pénztár az adott év megtakarítását.

Olcsó csak a Fundamentánál van

Ez nem sok a korábbi 30 százalékos állami támogatáshoz képest, sőt még a jelenlegi nullás kamatkörnyezetben sem biztos, hogy sokakat megszédít az a 0,43-0,62 százalékos egységesített betéti kamatlábmutató (ebkm), amit 20 ezer forintos befizetés mellett el lehet érni. Az igazán vonzó része a konstrukciónak a futamidő végén 2,9 százalékos kamattal felvehető lakáshitel lehet, amelynek törlesztőrészletét már most, a megtakarítás kezdetén fixálhatja az ügyfél. Ezzel a konstrukcióval összesen maximum 11 millió forintnyi lakáscélra elkölthető pénzt szerezhet az ügyfél.

A bankcsoportokhoz köthető lakástakarékoknál nincs ilyen jó lakástakarékos hitelkamat. A cél minden bizonnyal az, hogy az ügyfelek inkább a banknál vegyék fel a lakáshitelt a megtakarítási időszak végén, és ne a lakás-takarékpénztártól A OTP például 5,99 százalékos, az Erste 5,9 százalékos kamattal adja lakástakarékon keresztül a hitelt. Az OTP olyannyira a cég jelzálogbankjába igyekszik irányítani a lakástakarékosokat, hogy van olyan konstrukciója, amely extra bónuszt fizet a betétre, ha az ügyfél az OTP Jelzálogbanknál vesz fel lakáshitelt.

Bónuszverseny a megtakarítókért

A bankcsoporthoz tartozó lakástakarékok inkább a bónuszokban versenyeznek az ügyfelekért. A termékpaletta egyszerűsödött. Az OTP-nél két termék van, egy hosszabb és egy rövidebb lejáratú. A rövidebb futamideje 58 hónap, a hosszabbé 120 hónap, vagyis szűk hat év, illetve 10 év. A rövid lakástakarékra évente 5 százalékos bónusz jár, ami hajszálra annyi, mint a Fundamentáé, vagyis nem sok. A maximális, havi 50 ezer forintos megtakarítással számolva is csupán 0,91 százalékos ebkm jön ki.

A másik konstrukció már csábítóbb. A tízéves terméknél az éves bónusz 10 százalék, amit extra 5 százalékkal fejel meg a bank, ha az OTP Jelzálogbanknál vesz fel lakáshitelt az ügyfél. Így az 50 ezer forintos havi megtakarítás már 2,19 százalékos ebkm-et eredményez. Az OTP-nél havonta 10-50 ezer forint közötti összeggel lehet előtakarékoskodni.

Állami támogatás nincs, de a szigor maradt Mivel állami támogatás már nem jár a lakástakarékoknál elhelyezett betétek után, a pénztárak valamelyest lazíthattak a korábbi feltételeken.

Nincs már maximálva a havonta, illetve évente befizethető összeg, legfeljebb a hitelintézetek húznak egy limitet az általuk fizetett bónusznál, amit egy-egy ügyfélnek a futamidő során hajlandóak fizetni.

A felhasználással kapcsolatos korlátozások azonban megmaradtak. A lakás-takarékpénztárban elhelyezett betéteket továbbra is csak lakáscélra lehet fordítani, felújításokra, korszerűsítésre, lakáshitel törlesztésére, lakásvásárlásra vagy építésre lehet használni.

Fixen és sávosan

A legkisebb szereplő, az Aegont most megvásárló Erste induló termékével jócskán rálicitált az OTP és a Fundamenta konstrukcióira. Náluk az "egyotthon fix" néven futó lakástakaréknál az éves bónusz 8,33 százalék, így az ebkm a maximális havi 40 ezer forintos megtakarítással akár 1,51 százalékig is felmehet. Az Ersténél nem lehet sokat variálni, havonta 20, 30 vagy 40 ezer forinttal lehet takarékoskodni, és kétféle futamidő van, 6, illetve 8 év.

A másik erstés lakás-takarékpénztári módozat az "egyotthon növekvő". Ebben a kamatbónusz évente emelkedik, az első évben 5 százalék, a hatodik évtől már 10 százalék, így 1,28 százalékos ebkm érhető el 40 ezer forintos megtakarítás mellett.

Lakástakarék-konstrukciók Lakástakarék Termék neve Futamidő Kamatbónusz Hitelkamat Fundamenta Gondoskodó lakásszámla 5 év 11 hónap vagy 9 év 4 hónap 5% 2,90% Fundamenta Gyarapodó lakásszámla 6 év 7 hónaptól 16 év 1 hónapig ötféle módozat 5,5-20%, havi 50 ezer forint fölött 7,5-22,5% 5,50% OTP Bónusz 55-5,99 58 hónap 5% 5,99% OTP Bónusz 1010-5,99 118 hónap 10% + maximum 5% extra OTP-s lakáshitel felvételénél 5,99% Erste Egyotthon fix 6 év vagy 8 év 8,33% 5,90% Erste Egyotthon növekvő 6 vagy 8 év évente nő 5-10% 5,90%

Forrás: Napi.hu-gyűjtés

Fundamenta nagypályásoknak

A legmesszebbre a korábbi konstrukcióktól a Fundamenta gyarapodó lakásszámla konstrukciója került. Az elérhető ebkm-ben, a futamidőben és a havi betét maximális összegében is veri ez a termék az összes többit. Ötféle futamidővel köthető meg a szerződés, a legrövidebb 6 év és hét hónap, a leghosszabb 16 év és egy hónap.

A minimális havi betéti összeg 10 ezer forint, a maximum pedig 100 ezer, és havi 50 ezer forint fölötti betét vállalása esetén nagyon komoly extra bónuszt fizet az ügyfelek megtakarítására a lakás-takarékpénztár. A bónusz mértéke a futamidővel együtt nő, a legrövidebbnél 5 százalék, illetve 50 ezer forint fölött 7,5 százalék, a 16 éves lakáskasszánál már 20 és 22,5 százalékos. Az EBKM a bónusszal egy 20 ezer forintos szerződésnél 2,37 százalék, egy százezer forintosnál 2,44 százalékig is felmehet.

A Fundamentának ebből a konstrukciójából már nagyon komoly lakáscélt lehet megvalósítani. A leghosszabb módozat a legmagasabb betéti összeggel 50 millió forintos szerződéses összeget jelent, ami egy csaknem 24,5 millió forintos megtakarításból és egy ennél valamivel nagyobb hitelből áll össze, utóbbit egy hónap híján 13 év alatt kell visszafizetni. A kamata azonban lényegesen magasabb, mint az 5 százalékos bónusszal futó lakástakarék mellé járó hiteleké, 2,9 helyett 5,5 százalék.