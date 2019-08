Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre durvább károkat okoz az ítéletidő

Fekete év lesz az idei az agrárbiztosítási szektorban. Van olyan piaci szereplő, amely szerint 2010 óta nem látott kármennyiség várható az idén.

Az idei nyári szélsőséges időjárás nem csak az épületekben okozott hatalmas károkat, de a mezőgazdaság is megszenvedte az ítéletidőt. "Eddig idén sokkal erőteljesebbek és koncentráltabbak azok az időjárási események, amelyek következtében káresemények alakultak ki társaságunknál. A károk mind darabszámban, mind összegszerűségben meghaladják a tavalyi évi károkat. Idén újszerű, hogy nagyon rövid idő, akár néhány nap leforgása alatt, kárösszegben és területileg is nagy kiterjedésű károk keletkeztek. Az is újszerű, hogy a viharkárok aránya relatív magas" - mondták a Napi.hu-nak a Groupama szakértői.

Augusztus 20-ára vihart várnak

A Generalinál kicsit jobb a helyzet, náluk a károk a korábbi évekhez hasonlóan alakulnak, az Allianznál viszont 2010 és 2011 óta az idei évben találkoztak a legkomolyabb károkkal, emiatt az előzetes becsléseik szerint 2019-ben jelentős mértékű lehet a károkból eredő veszteség. 2010 különösen fekete év volt az agrárbiztosítási ágazatban. Abban az évben 11,6 milliárd forint kártérítést fizettek ki a biztosítók agrárkárra, miközben az ilyen díjbevételük nem érte el a 7,6 milliárd forintot, vagyis a kárhányad 153 százalékos volt. A Generalinál is aggódnak azért, a korábbi évekhez hasonlóan augusztus 20. környékén nagyobb jégverésre, viharra számítanak.

A jellemző káresemények között a biztosítók a vihar, jég és felhőszakadás okozta pusztításokat említik. A korábbi évek aszályos időszakai csak az év elejére voltak jellemzők. Főleg a szántóföldi kultúrákban, a zöldségesekben és a gyümölcsösökben keletkezett sok kár. A gyümölcsösök a tavaszi fagyot is megsínylették.

A klímaváltozás kihívást jelent

A klímaváltozás és az egyre szélsőségesebbé váló időjárás a biztosítókat is próbatétel elé állítja. "Nagyobb volatilitás jellemezheti az agrárbiztosítási piacot a jövőben, mind kárgyakoriság, mind a károk súlyosságát tekintve" - prognosztizálja az Allinaz. "Az agrárbiztosításoknál is egyre erőteljesebb nyomást fog gyakorolni a változó és kiszámíthatatlanná váló időjárás a biztosítókra. Ennek megfelelően kell a jövőben az új termékkel megfelelnünk az ügyfeleink változó igényeinek" - mondják a Groupamánál.

"Egyik pillanatról a másikra kialakulhatnak szupercellák, melyek lokálisan nagy károkat okozhatnak. Az elmúlt években nőtt a felhőszakadás és aszály okozta károk száma, és megnövekedett az igény a viharkárok biztosítására. Azt is látjuk, hogy sokszor nagy szélsebességgel és erővel jön egy-egy vihar, ez a növények szárát letörve, a termést leverve okoz károkat" - számol be a Generali.

A gazdák is egyre inkább belátják, hogy muszáj biztosítást kötniük a terményeikre. Jelenleg Magyarországon a nagy biztosítók becslése szerint a növénykultúrák 45-50 százaléka van biztosítva. Az idén az állam már 5 milliárd forinttal támogatta a mezőgazdasági biztosításokat, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) szerint a díjbevétel az idén meghaladhatja a 10 milliárd forintot.