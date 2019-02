Egyre nő a feszültség a Magyar Postánál

Elhúzódnak a bértárgyalások a Magyar Postánál, ahol a szakszervezetek a korábban elfogadott 6 százalékos béremelés helyett legalább két számjegyű növelést szeretnének kiharcolni 2019-re.

Élesedik a bérharc a Magyar Postánál - értesült a Napi.hu szakszervezeti forrásból. Az állami vállalatnál 3 éves bérmegállapodás van érvényben, a 2019-re rögzített százalékos mérték pedig legalább 6 százalék. A szakszervezetek ezt most nem fogadták el, szerintük a 2017-ben kötött bérmegállapodás felett már eljárt az idő és két számjegyű béremelést követelnek. Úgy tudni, hogy sztrájk lehetősége egyelőre nem merült fel.

"A bérmegállapodás érdekében a szakszervezetek és a Magyar Posta menedzsmentje között az ütemezés szerint folyik a bértárgyalás" - olvasható a Postás Szakszervezetek honlapján. A részleteket a tagjaikkal a hírvivői hálózaton keresztül osztják meg. Más forrásból is úgy értesült a Napi.hu, hogy a felek a megállapodásig nem nyilatkoznak. A bértárgyalások már tavaly ősszel elkezdődtek, a Postás Szakszervezet szeptemberben közölte, hogy készülnek a tárgyalásra, a felkészülés során pedig a kialakult bérfeszültségek, a fluktuáció és a munkaerőhiány bérfejlesztéssel történő kezelésére fektették a hangsúlyt.

"A 2017-ben létrejött hároméves bérmegállapodás értelmében a nagyobbrészt közszolgáltatásokat ellátó állami vállalatok munkavállalói három év alatt átlagosan 30 százalékos bérfejlesztésben részesülnek, ebből a mértékből 2019-re legalább 5 százalékos átlagos bérnövekedést irányzott elő, ami a kialakult munkaerőhiány miatt kevésnek bizonyult" - közölte januárban a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumának munkavállalói oldala. A szervezet szerint ennek mértékét 2019-re vonatkozó kiegészítő megállapodásban növelni kellene a közszolgáltatás zavartalan ellátása - a fluktuáció és a szakemberhiány kialakulásának megelőzése, a szakképzett munkaerő megtartása és jövőbeni biztosítása, valamint a munkakörök közötti bérfeszültségek kezelése - érdekében.

Még 2017 márciusában a kormány felhatalmazást adott a bérmegállapodás aláírására a MÁV-nál, a Volánnál, a vízügyi ágazatban, és a postánál, így mindenhol lezárulhattak a bértárgyalások. A Magyar Posta pedig az Index cikke szerint akkor önerőből 2 százalékkal toldotta meg a fizetéseket. Az állami társaság négymilliárd forintot rakott hozzá önerőből a kormányzati támogatáshoz, így 3 év alatt összesen 32 százalékos béremelés lehetne a cégnél: 2017-ben az alacsonyabb keresetűek fizetése 14 százalékkal, a többieké pedig 10 százalékkal nőtt, 2019-ben pedig további 6 százalékos emelés volt várható. Ezt azonban most már keveslik a szakszervezetek.

Nem lesznek rabszolgák?

Tavaly év végén közel 50 munkavállalótól köszönt el az állami társaság. Mindenkinek felajánlották a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetést. Jelenleg is 200-300 álláshirdetés található az állami vállalat honlapján. Debrecentől Mosonmagyaróvárig tombol a munkaerőhiány - kézbesítőket, ügyintézőket keresnek leginkább -, de Budapesten is szinte minden kerületbe keresnek alkalmazottakat. Jó hír lehet az érdeklődőknek, hogy nem alkalmazza a 400 órás túlórakeretet a Magyar Posta - árulta el az Alfahír megkeresésére a Postás Szakszervezet elnöke. Tóth Zsuzsanna azt mondta, nem is látnak ilyen szándékot az állami cég részéről, az érdekképviselet ugyanakkor garanciát kér erre a jelenleg is zajló bértárgyalások keretében.

A Magyar Posta februárban az árait is kénytelen volt emelni: a lakossági ügyfelek legnépszerűbb terméke, a 30 g-os közönséges levél feladási ára nem változik február elsejétől, az 50g-os levél díja pedig 5 forinttal lesz több. Az elsőbbségi 30 és 50g-os levelek szintén 5-5 forinttal kerülnek majd többe. Ellenben attól nem nagyon kell tartania az állami vállalatnak, hogy a riválishoz vándorolnának át a dolgozói. Legalább öt éve folyamatosan veszteséges, nyilvános elérhetőségein elérhetetlen és bár Budapesten 2015 óta jogosult a 2 kilogramm alatti küldemények felvételére, továbbítására és kézbesítésére, mégis tökéletesen láthatatlan a City Mail Kft., amelyről sokáig azt lehetett hinni, hogy a 2013-as postai liberalizáció után a Magyar Posta egyetlen lehetséges konkurense lesz.