Egyre több a magyar milliárdos cég

Már közel hatezer tisztán magyar érdekeltségű cég árbevétele haladja meg az évi egymilliárd forintot, ezzel párhuzamosan arányaiban csökken a külföldi érdekeltségű vállalkozások száma hazánkban - állapította meg az Opten.

Egyre több a milliárdos árbevételű cég Magyarországon, főleg a hazai érdekeltségű vállalatok szaporodnak, de a legnagyobb vállalatok között még mindig jelentős a külföldiek szerepe írta közleményében Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója. Jelenleg 5811 tisztán hazai és 2967 külföldi érdekeltségű cég éves árbevétele haladja meg az évi egymilliárd forintot.

A milliárdos cégek száma összességében növekszik, de azon belül a külföldiek aránya már évek óta csökken.

A külföldi érdekeltségű cégek csökkenő aránya mind a 100 millió forintot meghaladó, mind az egymilliárd forint feletti szegmensben is kirajzolódik. A 100 millió feletti szegmensben 6 év alatt 17 százalékról 13 százalékra csökkent az arány, míg az egymilliárd feletti szegmensben 40 százalékról 33 százalékra. A csökkenés ugyanakkor a külföldiek között is csak arányaiban értendő, abszolút értékben a külföldi nagyvállalatok sem fogynak, sőt az elmúlt években minimális növekedést is mutatott a számuk - áll az Opten közleményében.

A nemzetközi érdekeltség a nagyobb árbevételű szegmensek felé egyre jelentősebb. A kis- és középvállatok többségében tisztán hazai tulajdonosi befolyás alatt állnak.

A pénzügyi mutatókat elemezve ugyanakkor komoly különbségek rajzolódnak ki a hazai és a külföldi befolyás alatt álló cégek között. A leglátványosabb különbségek a likviditási és eladósodottsági mutatók között vannak. A hazai érdekeltségű cégek likviditása és tőkeerőssége arányaiban gyengébb, míg eladósodottságuk sokkal magasabb. Az eszközállományra vetített kötelezettség például közel 60 százalékkal magasabb a hazai cégek körében.

Összességében természetesen pozitív a nagy árbevételű cégek számának növekedése, illetve a hazai tőke szerepének növekedése, de a külföldi cégek visszaszorulásával az általános likviditási helyzet gyengül, ami hosszú távon még problémákat okozhat - jegyezte meg az Opten szakértője. A hosszú távú stabilitás szempontjából szintén problémás lehet az a tény, hogy a nyugat-európai cégek abszolút értékben is visszaszorulóban vannak.

Magyarországon bejegyzett cégek külföldi tulajdonossal Tulajdonos ország Bejegyzett cégek száma (db, 2019) Változás 2011-óta (%)

Németország 4184 -25,75 Ukrajna 3806 16,18 Ausztria 3770 -16,28 Szlovákia 2853 42,86 Románia 2619 -48,83 Nagy-Britannia 2390 11,11 Olaszország 2084 3,02 Szerbia 2043 273,49 USA 1760 -38,76 Svájc 1481 -3,77 Hollandia 1469 -16,44 Kína 1117 -57,14 Ciprus 927 -40,50 Izrael 882 -17,03 Franciaország 797 -6,67 Csehország 726 57,14 Oroszország 636 -19,80 Seychelles 563 -42,02 Luxemburg 536 -9,15

Forrás: Opten

A magyarok továbbra is szeretnek csalni, adós céget kamu tulajra írni

A Magyarországon befektető top 20 ország közül a tradicionális partnernek számító németországi tulajdonosok még mindig a lista élén vannak, de a hozzájuk köthető hazai cégek száma folyamatosan csökken. Szintén hasonló a helyzet Ausztriával, Hollandiával és Franciaországgal. A külföldi tulajdonosok között ugyanakkor erősen feljövőben vannak a szomszédos országok, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia.

A szomszédos országokhoz köthető tulajdonosok viszont nem feltétlen jelentenek jók. Természetesen nem lehet általánosítani, vannak sikeres és tisztességes ukrán, szlovák és szerb vállalkozók is Magyarországon. Az adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az ezekhez az országokhoz köthető cégek között sok a felszámolás. Bár csökkenő, de még létező gyakorlat, hogy hazai tulajdonosok próbálnak a felhalmozott tartozásoktól megszabadulni oly módon, hogy utolérhetetlen külföldi tulajdonosnak adják el cégeiket.

Offshore országok is szerepelnek még a top 20-as országlistán, de úgy tűnik, az ügyeskedők kezdenek visszaszorulni, vagy legalábbis más, kifinomultabb módszerekkel operálni. Az adatok alapján mind Ciprushoz, Seychelle-szigetekhez és Luxemburghoz közvetlenül köthető cégek száma is csökkenőben van hazánkban - írta az Opten.