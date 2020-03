Egyre több bankfiók zár be

Több mint egytucat bankfiók zárt már be a járvány miatt. Alább mutatjuk, mit lehet tudni jelenleg a bankok nyitvatartásáról.

Az OTP Bank weboldalán arról tájékoztat, hogy hét bankfiókot zárnak be a kialakult helyzet miatt. Így már több mint egy tucat bankfiók zárt be az országban átmenetileg - összesítette a pillanatnyi állást a Bank 360. A személyes ügyfélszolgáltatás szüneteltetésére hívja fel a figyelmet a CLB független biztosítási alkusz is, míg a Fundamenta Lakáskassza azt kéri ügyfeleitől, hogy lehetőleg kerüljék a személyes ügyfélszolgálatok felkeresését.

A hétfőn éjféltől hatályos rendelet alapján több bank bezárja a fiókjait délután 3-kor. Egyelőre az Erste Bank és a MagNet Bank jelezte, hogy a rendelet alapján rövidítik a bankfiókok nyitvatartását. A Cetelem honlapján közölte: az összes fiókját bezárja határozatlan időre. Az UniCredit Bank 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. szám alatti bankfiókjában az ügyfélfogadás szintén szünetel átmenetileg.

Az OTP Bank arról tájékoztatta a portált, hogy a nagyobb forgalmú fiókokban az ügyfelek és kollégák védelmében korlátozzák a bent tartózkodó ügyfelek számát. Kérik ügyfeleiket, hogy a fiókon kívül várakozzanak és csak akkor lépjenek be a fióktérbe, ha egy másik ügyfél távozik.

Az UniCredit Bank jelezte: március 16-tól visszavonásig a bankfiókokban, a bejáratnál álló kollégák egyesével, a felszabaduló helyek függvényében engedik be a fiókba érkező ügyfeleket.

A Magyar Bankszövetség értékelése szerint a bankszektor működése stabil, és ez az állapot biztonságosan fenntartható. Ha készpénzre van szükség, érdemes a legközelebbi ATM-et felkeresni, más banki ügyeket pedig netbankon keresztül intézni.

