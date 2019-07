Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Egyre több magyar kkv marad le végleg

A magyarországi kkv-szektort a szolgáltató és az építési vállalkozások húzzák, a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalatok viszont nehezebben boldogulnak a mai üzleti környezetben - derül ki egy friss felmérésből.

A legmagasabb üzleti potenciállal bíró vállalkozások - jellemzően 20 fős vagy annál nagyobb, ipari vállalkozások - aránya változatlan maradt (24 százalék), a múlt évhez képest átrendeződés történt az alacsonyabb potenciállal bíró szegmensnél, melyhez főleg kis létszámú agrárvállalkozások tartoznak. A kkv-szektor bővülésének mozgatórugói tehát a feldolgozóipar, az autógyáraknak és nagyüzemekben beszállító kisebb ipari cégek. A jelek szerint azonban a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások támogatásra szorulnak. Az agrárszektor az elmúlt években nem tartozott a legalsó, leszakadó szegmenshez - derül ki az UniCredit Bank friss felmérésből.

A jelek szerint a leszakadó cégek egyre nehezebben tudnak majd visszakapaszkodni az élmezőnybe, így időben kell lépniük, ha ezt el akarják kerülni. A bankok tudatos pénzügyi megoldásokkal és plusz forrásokkal segíteni tudják ezt a folyamatot.

Továbbra is a legdinamikusabb, innovációra leginkább nyitott cégek között a családi vállalkozások aránya a legmagasabb. Úgy látszik, e cégek felmérték, hogy a nagyvállalatok fejlődésével csak úgy tudnak lépést tartani, ha követik a piaci trendeket és az innovációval kapcsolatos döntéseiket gyorsan hozzák meg. A hatékony döntéshozatalt egyrészt méretük és felépítésük is segíti, másrészt nagy hangsúlyt kap a családi vállalkozásoknál jelenleg is végbemenő generációváltás: az újabb nemzedék ugyanis már jóval nyitottabb az innovatív megoldásokra.

A kisebb családi vállalkozások új generációja helyzeti előnyben van az új folyamatok, eljárások implementálását illetően, hiszen a vállalkozást vezető, tapasztalt családtagtól első kézből kap információkat, míg a lehetséges innovatív megoldásokat maga tudja becsatornázni a vállalkozás működésébe.

A pénzintézet megbízásából az Inspira Research második alkalommal mérte fel a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) üzleti potenciálját. Az országosan reprezentatív kutatás keretében összesen hatszáz, 51 millió és 1,5 milliárd forint közötti éves árbevétellel rendelkező cég vezetőjét kérdezték meg üzleti és innovációs terveikről.

A legnagyobb üzleti potenciálú cégek között felülreprezentáltak a központi régió és Kelet-Magyarország cégei - ezek a legoptimistábbak a jövőbeli korszerűsítési, beruházási és innovációs lehetőségeknél a teljes szektorhoz és a kutatás 2018-as adataihoz képest is. Ez nem meglepő, hiszen az elmúlt években jelentős nagyüzemi beruházások voltak e területeken, így a régiók vállalkozásai nagy potenciált látnak abban, hogy üzleti partnerekké válhassanak, illetve technológiailag felzárkózzanak.