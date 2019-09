Egyre több milliárdos pályázik Matolcsy pénzére

Már 11 cég jelezte, hogy részt venne a Növekedési Kötvényprogramban. Lesz 12. is, hiszen a 4iG közgyűlése is megszavazta a kötvénykibocsátást.

A tíz eddigi aspiráns mellé a szigetelőanyagokat gyártó Masterplast is feliratkozott a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramjában (NKP) való részvételre. A társaság a tőzsde honlapján jelentette be a hírt. A Masterplast is a Scope Ratingsnél minősíttette magát, akárcsak a többi cég. Ennél a hitelminősítőnél az MNB kifizeti a cégeknek a vizsgálatot, de más minősítők, így a nagyok - S&P, Fitch, Moody's -, emellett az Euler Hermes besorolását is elfogadja a programban.

Az NKP-ban olyan nem pénzügyi vállalatok vehetnek részt, amelyek legalább B+ minősítéssel rendelkeznek. A Masterplast éppen megütötte ezt a szintet. A legmagasabb besorolást eddig az alternatív energetikával foglalkozó Alteo és a Pannonia Bio biofinomító nyerte el: BB+ minősítést kaptak. A az ingatlanfejlesztő Wingholding és Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó Opus Global BB kategóriába került.

Az NKP-ban részt venni kívánó cégek Vállalat neve Vállalat minősítése Fedezetlen kötvény minősítése Alteo Nyrt. BB+ BBB- Market Építő Zrt. BB- BB Unix Autó Kft. BB- BB- Wingholding Zrt. BB BBB- Opus Global Nyrt. BB BBB- Pannonia Bio Zrt. BB+ BB+ Proform Zrt. B+ BB- Bonafarm Csoport BB- BB- Pick Szeged Zrt. BB- BB- Duna Aszfalt Kft. BB- BB Masterplast Nyrt. B+ B+

Forrás: MNB

Szijj László cége, a Duna Aszfalt, a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt., valamint Csányi Sándor OTP-s elnök-vezérigazgató élelmiszeripari vállalkozásai, a Bonafarm és a Pick Szeged BB- minősítést szereztek. Szintén BB- kategóriába sorolta a Scope az autóalkatrész-forgalmazó Unix Autót.

A cégek listája hamarosan bővülhet. A szintén Mészáros Lőrinchez köthető informatikai cég, a 4iG részvényesei ugyanis megszavazták, hogy a cég 30 milliárd forint értékben kötvényeket bocsáthasson ki, és ezzel részt vehessen az NKP-ban. A programban az MNB legfeljebb 300 milliárd forintnyi vállalati kötvényt jegyezhet le. Egy-egy kötvényből a kibocsátás során maximum 50 százalékot, a másodpiaci vásárlásokkal együtt pedig legfeljebb 70 százalékot vehet meg a jegybank. Az egy cégcsoportban lévő jegybanki kitettség nem haladhatja meg a 20 milliárd forintot.