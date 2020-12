Egyszerűbb lesz bejelentkezni a szálláshelyeken a turisztikai ügynökség szerint

A digitalizálásnak köszönhetően jövőre jelentősen egyszerűsödik a bejelentkezés a szálláshelyeken - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) az MTI-vel szerdán.

Az okmányolvasókon keresztül digitálisan rögzülnek a szálláshelykezelő szoftverekbe a vendégadatok, majd bekerülnek a titkosítással védett Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA), amely a bűnüldözést, a bűnmegelőzést, a közrendet, a közbiztonságot szolgálja majd. A rendőrség az államhatár rendje érdekében, vagy körözési eljárásokban is hasznosíthatja a rendszert - idézi az MTI.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a VIZA kizárólag titkosított adatot fogad, és szigorúan zárt adattárként mindenki biztonságához hozzájárul. Az adatállományban kizárólag a jogszabályban meghatározott esetekben és módon végezhet keresést az erre feljogosított rendvédelmi szerv. Okmányolvasót Európa sok államában, többek Nagy-Britanniában, Spanyolországban, Olaszországban, Németországban és Franciaországban is használnak, megkönnyítve a bejelentkezést a sokszor hosszú és fárasztó utazás után - tették hozzá.

Magyarországon a kötelező adatszolgáltatás április 1-jén kezdődik, addig minden érintett meg fog kapni a szükséges tájékoztatást. Az MTÜ információs honlapot is készít a VIZA-ról a szálláshely-szolgáltatók számára.

A közlemény szerint a kormány a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában különös hangsúlyt fektet a szálláshely-szolgáltatói szektor digitalizálására, amelynek a szálláshelykezelő szoftverek bevezetésével kezdődött. Ma már minden szolgáltató ezzel kezeli az érkezéseket és távozásokat, a foglalásokat és a költéseket, így jelentősen egyszerűsödött a szálláshelyek adminisztrációja.

Magyarország az elmúlt években is biztonságos úti cél maradt, és többek között ennek köszönheti a tavalyi rekordot, amikor 16,5 millió vendég szállt meg a belföldi szálláshelyeken. Ahhoz, hogy az ország a járvány után is a legkedveltebb turistacélpontok közé tartozzon, az MTÜ szerint a digitális érkeztetésre is szükség lesz - olvasható a közleményben.