Éjszakába nyúlóan közlekednek a metrók Budapesten

Többszöri csúszás után eldőlni látszik, hogy március 13-tól hajnali két óráig közlekednek a budapesti metrók hét végén - értesült a Világgazdaság.

Az intézkedés egyelőre a 2-es és a 4-es vonalat érinti péntekenként és szombatonként. Az M3-ason a folyamatban lévő rekonstrukció miatt nem lép életbe a meghosszabbított menetrend, és az M1-es kisföldalatti is megússza az üzemidő meghosszabbítását - számolt be a napilap.

A változtatás mintegy 1,5 milliárd forintba kerül, a költséget a BKK Zrt. pluszfinanszírozásként megpróbálta kijárni a fővárosnál, azonban a Városháza, arra hivatkozva, hogy a hatékonyságnövelés pénz nélkül is megvalósítható, nem adott pénzt.

A tovább közlekedő metrónál nemcsak az infrastruktúra működtetése kerül pénzbe, extra munkaerőt is be kell állítani. A metróüzemágban a járművezetők nem túlórázhatnak, így e területre több dolgozót kell felvenni. Karbantartóból is többre lesz szükség, mivel csökken a hibák kijavítására rendelkezésre álló idő.