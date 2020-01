Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ekkora az átlagbér a fizikai munkásoknál - friss számok érkeztek

A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos órabére 1203 forint volt tavaly a negyedik negyedévben, ami 21 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában mért 993 forintos szintnél - adta hírül a Trenkwalder és a BDO Magyarország.

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder közel 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel elemzésében.

Ezer forint alatti átlagbér már az ország egyetlen régiójára sem jellemző, ugyanakkor továbbra is komoly eltérések tapasztalhatók az országrészek között. Míg a fizikai átlagórabérek Közép-Magyarországon már 1600 forint közelében járnak, a Dunántúl gazdaságilag fejlettebb régióiban 1400-1500 forint között mozognak, ugyanakkor az Alföldön, Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon a 1000-1200 forint közötti átlagórabérek a jellemzőek.

Hamrák Viktor, a Trenkwalder Industrial Business Unit vezetője szerint a minimálbér idei, újabb nyolc százalékos emelése miatt 2020 elején a fizikai órabérek további emelkedésére lehet számítani. Az év egészében azonban az emelkedés üteme már várhatóan a tavalyinál jóval mérsékeltebb lesz. Ezt valószínűsíti az is, hogy a Magyarországon mértékadó iparágak nemzetközi piacán a lassulás miatt mérséklődik a munkaerő-kereslet, így enyhül a munkaerőhiány által generált bérnyomás is - fejtette ki a szakember.

A középvezetői szegmensben is jelentősen felgyorsult a bérkiáramlás, annak mértéke azonban jóval a fizikai bérek emelkedésének üteme alatt maradt - idézi a közlemény Gerendy Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezető partnerét.

A BDO Magyarország könyvvizsgáló és tanácsadó cég több mint 60, zömmel nemzetközi tulajdonú magyarországi vállalat mintegy 500 középvezetőjének béradatait vizsgálva az 500 és 800 ezer forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál 7,3 százalékos bérnövekedést tapasztalt a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest.

A BDO szakembere szerint arra lehet számítani, hogy a fehérgalléros középvezetők juttatásai idén is legalább 7-8 százalékkal nőnek majd, a munkaadók számára ugyanis ebben a körben nagyobb veszteségeket okoz egy gyorsuló fluktuáció, mint a kevésbé képzett munkatársaknál. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a munkaerő megtartására ez a mértékű béremelkedés sem garancia, mivel ebben a körben egy jó munkahely-váltással egy csapásra akár 20-30 százalékkal magasabb bér is elérhető lehet.

