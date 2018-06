Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

El a kezekkel a BKV-sofőröktől!

Elegük lett a BKV-s járművezetőknek a légkondik miatt gerjesztett és egye inkább elhatalmasodó cirkuszból, az alaptalan támadásokból. A képviseletüket ellátó Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) határozottan visszautasítja a laikus, rosszindulatú vádakat, miszerint a sofőrök üzemanyag-megtakarítás miatt nem kapcsolják be a buszok hűtőberendezését. Felháborító, hogy a munkáltatók egyike sem szólal meg alkalmazottai védelmében, s nem cáfolja az őket ért vádakat - írta közleményében az EKSZ.

Bár átmenetileg hűvösebbre fordult az idő, nem csitul, sőt egye erősödik a kánikulai napokon a BKV-buszokon tapasztalt hőség miatt gerjesztett botrány. Szinte már tömegek állítják: a sofőrök szándékosan nem hűtik az utasteret. Ez borzasztóan kockázatos - hívja fel a figyelmet Naszályi Gábor, az EKSZ elnöke.

Az utasok dühe hangulatkeltéstől függetlenül is mindig a sofőrökön csattan, verbálisan rendszeresen, de néha tettleg is bántalmazzák őket, elég egy szikra, s elszabadulnak az indulatok. Márpedig az indulat, amelyet a napokban a buszok klímaberendezése miatt gerjesztenek egyesek, már nemcsak szikra, hanem egyenesen hadjárat is a sofőrök ellen - figyelmeztet az elnök, aki szerint egyre fantasztikusabb állítások látnak napvilágot.

Holott míg az utasok legfeljebb néhány megállót tesznek meg a buszon, a sofőrök a legnagyobb hőségben is akár 10 órát töltenek el az utastérnél is jobban átforrósodott vezetőfülkében. A sofőrülést hatalmas panorámaablakok veszik körül, s ezt a felületet órákon át kíméletlenül süti a nap.

Elszánt mazochistának kell lennie annak az embernek, aki a benti gyilkos 40 fok ellenére sem kapcsolja be a hűtést azért, hogy - a vádaskodások szerint - spóroljon az üzemanyagon, mert ezzel akár 60 ezer forintot is keres. Ez borzasztóan buta és rosszindulatú vád - véli Naszályi. A nyári időszakban ugyanis pontosan a klímahasználat miatt emelik a cégek (a BKV is) az üzemanyag-fogyasztási normát.

