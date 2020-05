Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elbocsátások a Continental makói gyárában - mi a valóság?

Lapunk is kiadta a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség közleményét, mely szerint a Continental makói üzemében a közös megegyezéses munkaviszony megszüntetésére személyre szabott indokokkal vették rá a dolgozókat úgy, mintha maguk kezdeményezték volna a munkaviszonyuk megszüntetését. Az érdekképviselet "embertelen" munkakörülményeket is emlegetett. Az autóipari társaság most reagált az elhangzott vádakra.

A korábbi közlemény szerint a makói gyár vezetése totális bizonytalanságban tartja az embereket, mert miután már kiadta a szabadságok túlnyomó részét, nem garantálta, hogy nem fogják kirúgni azokat, akik "önként" vállalják a részmunkaidős foglalkoztatást és az ezzel járó kevesebb bért. A szakszervezet szerint a munkavállalók 90 százaléka belement az alkuba, mert a gyárban azt suttogták, azokat rúgják ki először, akik nem írnak alá. Az üzemben már lezajlott egy jelentős leépítés, 200 embert tettek utcára, de senki nem garantálta, hogy nem lesz további. "Könyörtelenül rúgják ki az embereket" - beszámoló egy autóipari multitól A Continental szerint az autóipar jelenlegi piaci helyzetében minden szereplőt érint a kereslet jelentős csökkenése, így a megrendelésállomány visszaesése miatt a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók számát csökkentették kétszáz fővel már korábban a makói gyárukban. "Makón a helyzet megoldására több megoldási alternatívát is kerestünk, azzal a céllal, hogy minél több munkahelyet megőrizhessünk. Ezek közül a munkaidő csökkentési javaslatot a munkatársaink több, mint 95 százaléka támogatta. Mindenkit az eredeti munkakörében foglalkoztatunk tovább, melyről minden munkavállalónkkal egyéni munkaszerződés módosítást készítünk. A makói gyárunkban 2020. május 1- jétől három hónapra 25 százalékkal rövidített munkarendhez kapcsolódó munkaszerződés módosítások aláírása jelenleg folyamatban van, melyet a munkatársaink több, mint 90 százaléka már aláírt. A munkáltató nem kezdeményezett azon indokból munkaszerződés felbontást, hogy valaki nem írta volna azt alá. A szerződésmódosítás következtében a határozott időre, három hónapra a jövedelmek 25 százalékkal csökkennek, továbbá az előirányzott prémiumot is megkapják munkatársaink. Az állami segítségnyújtás igénybevételét az egyes gyáraink adottságai határozzák meg, több hazai telephelyünk benyújtotta pályázatát, de van, ahol sajnos nem tudunk élni ezekkel a lehetőségekkel" - írta a társaság. Hogy áll az egészségvédelem? Az érdekképviselet szerint a gyárban minősíthetetlenek a munkakörülmények. Például lezárták vagy elvitték a közös helyiségekből a hűtőszekrényeket, így az otthonról hozott uzsonnák, ebédek egész nap a 30 fokra forrósodott üzemben aszalódtak. Bezárták az öltözőket és így a zuhanyzókat is. Szerintük a nehéz fizikai munkát végző gumigyárosok a piszkos, izzadt munkaruhában mentek haza. A Continental így reagált a kritikákra: "A termelés átmeneti szüneteltetésének ideje alatt további intézkedéseket valósítottunk meg munkatársaink egészségének védelme céljából, mint a munkaállomások egymás közötti távolságának növelésére, védőeszközök és fertőtlenítő szerek biztosítsa, új szünetrend kialakítása, pihenőhelyek átalakítása, munkáltató által biztosított utazási kapacitás növelése. Az egyes gyáraink egyedi működési körülményei alapján egyéni kockázatelemzést folytattunk, melynek eredményeképpen telephelyenként eltérő intézkedéseket valósítottunk meg a munkavállalóink egészségének védelmét és biztonságát maximálisan szem előtt tartva."