Elég volt jó időben jó helyen lenni?

Üstökössé vált mostanra egy 2015-ben alapított kis cég azon a piacon, ahol évek óta senki nem gondolkodott komoly beruházásról. A ma már sokmilliárdos megrendelésekhez a jó pénzügyi, és kormányközeli kapcsolatok mellett a terepasztal számukra kedvező átalakítására is szükség volt...

Alaposan feltérképezte a g7.hu, mi történt az elmúlt években a magyarországi távvezeték-építési piacon. Mindez annak köszönhetően vált érdekessé, hogy a napokban, teljesen váratlanul az OTP megvált a Csányi Sándor jobbkezeként is ismert Barna Zsolttól.

Barna neve bukkant fel annak a Forest-Vill kft-nek a tulajdonosai között, amely cég az elmúlt néhány évben új üstökössé válva a milliárdos állami megrendeléseket kap - a távvezeték-építési piacon. A g7.hu oknyomozásából kirajzolódó kép megmutatja, hogyan vált néhány meglepően jól időzített lépésben egy kis szakmai cég fontosabb szereplővé az MVM saját hálózatépítő vállalatánál (MVM-Ovit) is, és a Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc között valószínűleg közvetítőként is fellépő Barna a Forest-Vill növekedésével fordított arányban, hogyan szorította ki a cégvezetésből s másik cégalapítót, az egyébként a hálózatépítési szakmából érkező Adorján Istvánt.

A cikk szerint a 2015-ben alapított cég tulajdonosai mindenkinél korábban meglátták, hogy a rezsiharccal és szektorális különadóval meggyengített ágazatban hamarosan éppen a hálózati szegmensben lesz szükség óriási beruházásokra. Pláne, hogy az országos főhálózat működtetője és üzemeltetője, a Mavir évekig szintén nem költött eleget ezekre a fejlesztésekre - ezzel is összefüggésben a cégnél tavaly vezetőt váltottak - annak ellenére, hogy a drasztikus szektorátalakulás jelei évek óta látszódtak az Európai Unió egyes tagországainak villamos energetikai irányváltásaiból.

Ennek megfelelően a 2016-ban még csak 84 milliós bevételt hozó kisvállalat forgalma meglódult, 2017-ben már több mint 1 milliárd forintig tolódott ki a rekord, 2018-ban pedig ez is több mint megháromszorozódott. Ám ez is csak az előjáték volt - írja a portál, mert 2019-ben a cég tízmilliárdos projektekben szerepel, és csupán tavaly május és december között 80 milliárd forint összértékű keretmegállapodásba került be annak köszönhetően, hogy az NKM és a Mavir is e cégnek adott megbízást.