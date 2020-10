Elektromos töltőket is árul, telepít és üzemeltet mostantól az ALTEO

Elektromos mobilitási üzletágat indít a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett ALTEO, tovább bővítve ezzel fenntarthatóságra fókuszáló szolgáltatásainak és ügyfeleinek körét.

A társaság az engedélyes elektromos töltőberendezéseket üzemeltető és e-mobilitási szolgáltató ALTE-GO Kft. nevű cégén keresztül kínálja majd most induló üzletágának szolgáltatásait: töltők értékesítését, telepítését és teljeskörű üzemeltetését országszerte, lakossági és vállalati ügyfeleknek egyaránt. A megoldásokat az otthoni, a vállalati és a publikus töltők piacán egyaránt kínálják. Az ALTEO reményei szerint az elkövetkező öt évben az ALTE-GO úgy válhat az e-mobilitási piac egyik jelentős szereplőjévé, hogy közben élni tud az anyacég energetikai szolgáltatási és kereskedelmi, távlatilag pedig akár a villamosenergia termelési tevékenységével összefüggő szinergikus lehetőségekkel.

Indulásként elsősorban irodaházakban, parkolóházakban, vállalatok telephelyein, továbbá családi és társasházakban tervezik töltőberendezések telepítését és üzemeltetését, stratégiai partnerségek keretében pedig nyilvános töltőállomások kiépítése is szóba jöhet. Az év hátralévő részében a társaság tervei szerint átad néhány publikus töltőberendezést, elindítja értékesítési együttműködését a gépjármű-kereskedésekkel, valamint megvalósít egy, az irodaházak és társasházak számára töltési szolgáltatást bemutató mintaprojektet.

Az e-mobilitás üzletág elindításával egy eddig hiányzó láncszem épül be az ALTEO gépezetébe. Az új tevékenységi kör tovább szélesíti társaságunk értékteremtését, bővíti jelenlétünket az energetikai piacon, illetve biztosítja, hogy az elektromos gépjármű töltőberendezések értékesítésével, telepítésével és üzemeltetésével aktív szereplői legyünk a hazai e-mobilitásnak - mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. Szerinte az üzletág felfuttatásakor arra is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk, hogy a lehetséges szinergiákat is megtalálják a cégben többségi tulajdonos Wallis Csoport egyéb érdekeltségeivel. Komoly üzleti lehetőségeket látunk ezen a területen, mivel az e-mobilitás várható terjedése erős növekedési impulzust adhat a villamos energia szektor egészének - tette hozzá a szakember.

Az üzletág indításának terve már az ALTEO 2019-es stratégiájában szerepelt olyan területként, amelyben üzleti lehetőséget látnak és amelyben stratégiai pozíciók kialakítása a cél. Az elmúlt egy évben alaposan feltérképezték az ügyféligényeket, elsősorban a többségi tulajdonos, a Wallis Csoporton belüli gépjárműkereskedések, ingatlanüzemeltetők és autómegosztó-szolgáltató igényeit megismerve. Ezek alapján döntött a cégvezetés az üzletág elindításáról, és ezek alapján alakította ki az ALTE-GO szolgáltatását. Ennek része a helyszíni felmérés, a villamosenergia-betáplálás kiépítése, valamint a töltők telepítése.

Sok esetben nem áll folyamatosan rendelkezésre a töltők villamosenergia kapacitásához szükséges energia, ezért az ALTE-GO innovatív technológiákat (például dinamikus teljesítmény-menedzsment funkciót is) alkalmaz. A telepített töltőkhöz a vállalat teljeskörű üzemeltetési szolgáltatást kínál, beleértve a 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot, a töltőberendezések műszaki karbantartását és egy teljeskörű kiszolgálást nyújtó informatikai rendszert, amely révén biztosított a berendezések és töltések folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a fizetés és az elszámolás.

Az ALTEO csoport saját telephelyein már elkezdte a töltőberendezések telepítését, és ezzel párhuzamosan a céges gépjárműflottában is megjelentek az elektromosan tölthető autók. Novotny Dénes, az ALTE-GO Kft. ügyvezetője szerint a cégcsoport jövőképe, a fenntarthatóságra és környezettudatosságra összpontosító aktivitásai ideális alapot biztosítanak az e-mobilitási tevékenység elindításához és sikeres működtetéséhez. "A következő években az e-mobilitás az energiahatékonysági beruházások részévé válik az otthonokban és a vállalati szegmensben egyaránt. Fontos lesz, hogy ez a fejlesztés költséghatékonyan és innovatívan valósuljon meg, amiben mi az ügyfelek első számú partnerévé kívánunk válni" - szögezte le Novotny Dénes.