Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elektronikus aláírást vezetett be a Cofidis

A Cofidis Magyarország a videós azonosítás 2017 októberi bevezetése után most újra nagyot lépett: itt az elektronikus aláírás.

A Cofidis Magyarország 2017 őszén vezetett be az online videós azonosítást a személyi kölcsön termékeihez, amellyel jelentősen lerövidítette az igényléstől az utalásig terjedő átfutási időt, ami pozitív bírálat esetén akár 24 órán belül megtörténhet. A szolgáltatás népszerűségét jelzi, hogy az utóbbi egy évben már az ügyfelek 30 százaléka igényelte ezt a lehetőséget, és az igénylők kétharmada sikeresen be is fejezte az online azonosítást - adta hírül a pénzintézet.

Idén november elején pedig elindították az elektronikus aláírás bevezetését. A megoldás segítségével az aláíró személynek nem szükséges személyesen aláírnia dokumentumait, elegendő a Cofidistől sms-ben kapott kódot használnia. Így mostantól a hiteligénylés teljes folyamata elvégezhető elektronikusan a Cofidis mobil applikációján keresztül.

A videós azonosítással egybekötött elektronikus aláírás minden terméknél elérhető, meglévő, valamint új, bármilyen banki ügyfél számára és nem függ az igényelt hitelösszeg mértékétől. A szolgáltatás éles tesztelése a Cofidisnél november elején indult, de már ez alatt a rövid időszak alatt is a vártnál magasabb számban vették igénybe.