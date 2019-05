Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Éleződik a harc a Suzukinál - útlezárás lesz a gyárnál

Egyre élesebb küzdelem folyik a Suzuki autógyár vezetősége és a cégnél is tagokkal rendelkező Vasas Szakszervezet között: a menedzsment továbbra is úgy véli, nem kell beengedni a vállalat területére az érdekvédőket. A cégnél is egyre nagyobb számban jelennek meg a kiszolgáltatott helyzetben lévő vendégmunkások.

Félpályás útlezárással tiltakozik kedden a Suzuki esztergomi gyáránál a Vasas Szakszervezeti Szövetség, mert úgy vélik, a cég semmibe veszi a magyar munkavállalók jogait. A múlt héten nem engedték be az érdekvédőket az autógyárba, ahol ottani tagjaikkal szerettek volna találkozni - mondta a Népszavának László Zoltán, a Vasas alelnöke.

A szakszervezet szerint a vállalat vezetőinek tudniuk kell a szervezet létezéséről a gyárban, mert van olyan tagjuk, aki a munkáltatóval vonatja le a tagdíját, ám a Magyar Suzuki Zrt. szerint a szakszervezet mind a mai napig nem igazolta hivatalosan, hogy rendelkezik tagsággal a vállalaton belül.

A cégvezetés szerint a dolgozókkal folytatott párbeszéd megfelelő fóruma a vállalatnál 25 éve működő üzemi tanács. Csakhogy egy üzemi tanáccsal ellentétben a szakszervezet bértárgyalásokat kezdeményezhet, egyeztethet a dolgozók munkakörülményeiről és sikertelen tárgyalások esetén sztrájkot szervezhet.

Vendégmunkások magyarok helyett?

Márpedig ezek egyre fontosabb kérdések a magyar cégvilágban.Tavaly a mintegy 1,4 millió hazai vállalkozás egy százaléka kerül csak be a munkaügyi hatóság látóterébe, amely a 4,5 millió munkavállaló közül mindössze 73 ezret ellenőrzött. Még így is a korábbinál háromszor több túlóráztatással kapcsolatos visszaélésre derült fény - jellemzően a gépipar, a feldolgozóipar és a kereskedelem területén.

A gyárakban egyre nagyobb létszámban jelennek meg a jóval kiszolgáltatottabb helyzetben lévő ukrán, szerb, indiai vagy mongol vendégmunkások, de érkeznek a vietnámiak is. A tavalyi 55 ezerről idén 57 ezerre növelték a Magyarországon foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok kvótáját.

A gyakran munkaerő-közvetítő cégek által toborzott vendégmunkások nem ismerik a magyar munkavállalói jogokat, nem lépnek be a szakszervezetekbe, nem tiltakoznak a jogsértések ellen - mondja László Zoltán. Korábban a munkaerőhiányt igyekeztek a cégek a vendégmunkásokkal pótolni, ám ma már az is előfordul, hogy a magyar dolgozókat cserélik le az "olcsóbb" külföldiekre.