Elfogytak a jó helyek, indul a harc az Aldiknál, Tescóknál, Pennyknél

Kültéri csomagautomaták telepítésével folytatja a magyarországi terjeszkedést a Foxpost, az ok meglepő: egyszerűen elfogytak a jó, forgalmas beltéri helyek. Ez egyben azt is jelenti, hogy erősen beszűkültek a piacra lépés feltételei, a jelenleg is messze a legtöbb automatával rendelkező vállalat pozícióját nem nagyon ingathatja meg más szereplő.

Elsőre furcsának tűnik, de a szó szoros értelmében nincs már olyan szabad falfelület a nagy plázákban, bevásárlóközpontokban vagy a szupermarketek mellett, ahol újabb csomagautomatát lehetne elhelyezni - magyarázza Bengyel Ádám, a Foxpost Zrt. vezérigazgatója. Nagy változás előtt áll a csomagszállítás Mivel a plázákban az egyik fontos alapelv, hogy a közös terek szellősek legyenek, arra nincs mód, hogy külön falakat emeljenek a csomagautomaták számára. A mélygarázsok mérete és a parkolóhelyek száma a bevásárlótér alapterületéhez igazodik, így abból sem lehet lecsippenteni, nem beszélve a megszüntetett parkolók után elmaradt haszonról és az esetleges balesetveszélyről. Az pedig, hogy a Foxpost üzlethelyiséget béreljen az automaták számára, nem lenne kifizetődő. Nemcsak plázákra, hanem a szupermarketek melletti területekre is igaz: fizikailag elfogytak a felületek. Így a terjeszkedés egyetlen útja a kültéri automaták telepítése, ahol teljesen más kihívásokkal kell szembenézni, mint a beltérieknél: a hőingadozás, a környezeti viszontagságok, a páratartalom változásai miatt eltérő technológiát kell alkalmazni. Mivel az a cég, amely a beltéri automatáinkat szállítja, nem tudott kültéri megoldást ajánlani, más szolgáltatót kellett keresnünk - tette hozzá a Foxpost vezetője.

A kép forrása: Foxpost Bár ebből az ügyfelek semmit sem érzékelnek, komoly informatikai kihívás volt összehangolni a két rendszert. Olyan ez, mintha teljesen kompatibilissá kellene tenni Windows- és Mac-rendszerű gépeket. Ilyen megoldás a világon még az észt postán működik, ott három különböző rendszert hangolnak össze - mondta Bengyel Ádám. A kültéri automaták 24 órában elérhetők már. Ha a mostani fejlesztési folyamat befejeződik 2021-re, akkor a jelenlegi 119 automatás hálózat 195 darabosra nő. Eredetileg idén év végére szerették volna végezni a telepítésekkel, de a koronavírus-járvány felülírta a számításaikat. Jelenleg már 14 kültéri automata működik, ezeket júliusban kezdték el telepíteni. A fizikai korlátok megszűnésével pedig hatalmas, 121 rekeszes gépeket tudtak vásárolni. A Foxpost 2015 végén jelent meg a magyar piacon. Az általuk szállított csomagok száma három év alatt érte el a havi százezer darabot, mára pedig 170-180 ezer küldeményt kézbesítenek automatán keresztül vagy házhoz szállítással.



Rendszerükbe több mint 270 ezer magánszemély és közel 8 ezer üzleti partner regisztrált. A Foxpost mostanában olyan helyszíneket tesztel, mint például a Kassák Residence a XIII. kerületben, közel a Váci úthoz, de a IX. kerületi Haller Gardennél is lesz automata. A helyválasztásnál nem elsősorban a lakósűrűség, hanem a vásárlóerő-paritás a fontos a számukra.

A kép forrása: Foxpost Most azt kell figyelni, hogy a koronavírus hatására tartósan megnő-e az otthoni munka aránya - mondta Bengyel. Ez a Foxpost számára azt jelenti, hogy nem az irodák, hanem a nagy lakóparkok felé kell majd nyitnia a cégnek és ott telepíteni automatákat. Mostanra elmondhatjuk, hogy szinte az összes magyar élelmiszerláncnál jelen van a cég. Nyitunk automatát Aldiknál, Penny Marketeknél, Prímáknál, Tescóknál. Hamarosan pedig megjelennek első egységeinek az OMV-kutaknál is

- sorolta a cégvezető. A cég már működő és hamarosan üzembe helyezett kültéri automatái: Aldi - Budapest (1171 Budapest, Pesti út 237/P)



Aldi - Vác (2600 Vác, Gödöllői út 2.)



Budapest 12. kerület (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)



Erkel Üzlehtáz (2112 Veresegyház, Erkel Ferenc u. 1.)



Haller Gardens (1095 Budapest, Soroksári 34.)



Hegyvidék Pláza (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 11.)



Kassák Residence (1134 Bp. Klapka u. 4.)



Ligetváros (1071 Bp. Dembinszky u. 12.)



OMV - Fehérvári út (1116 Budapest, Fehérvári út 166.)



OMV - Haraszti út (1239 Budapest, Haraszti út 32a.)



OMV - Róbert Károly krt. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66.)



OMV - Szlovák út (1162 Budapest, Szlovák út sarok)



OMV - Üllői út (1101 Budapest, Üllői út 110.)



Penny - Budapest (1118 Budapest, Rétköz u. 1.)



Penny - Budapest (1152 Budapest, Régi Fóti út 66-68.)



Penny - Érd (2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky út 133-135.)



Penny - Kaposvár (7400 Kaposvár, Hunyadi János u. 36.)



Penny - Monor (2200 Monor, Ady Endre u. 7.)



Rózsadomb Center (1025 Bp. Törökvész út 87-91.)



Spar - Nagykőrös (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 14.)



Spar - Szentendre (2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 2.)



Spar - Szigethalom (2315 Szigethalom, Mű út 15-21.)



Spar - Tata (2890 Tata, Május 1. út 33.)



Széphalom Bevásárlóközpont (1028 Budapest, Hidegkúti út 167.)



Tesco - Budapest (1124 Bp. Pagony u. 27-29.)



Tesco - Debrecen (4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.)



Tesco - Hatvan (3000 Hatvan, Bibó István u. 1.)



Tesco - Mohács (7700 Mohács, Pécsi út 61.)



Tesco - Oroszlány (2840 Oroszlány, Környei út 3-5.)



Tesco - Sopron (9400 Sopron, Ipar krt. 30.)



Tesco - Százhalombatta (2240 Százhalombatta, Damjanich u. 29.)



Tesco - Székesfehérvár (8000 Székesfehérvár, Aszalvölgyi út 1.)



Tesco - Szombathely (9700 Szombathely, Gazdag Erzsi u. 10.)

Az automaták részletes listája a Foxpost oldalán található. Nincsenek új futárcégek A pandémia komoly hatással volt a csomagszállításra, nemcsak az automatás, de az élőerős és csomagpontos változatra is. Jelenleg nem nagyon látszik, hogy új szereplő jelenik meg a magyar piacon, sőt Bengyel inkább konszolidációra, nagyobb felvásárlásokra számít. Magyarországon jelenleg több mint 170 futárcég működik, ám ezek többsége egy-két autóval dolgozó alvállalkozó, amelyek nagy cégekkel állnak szerződésben. Ezek száma a következő években emelkedhet is. Új nagy cég megjelenése nem várható, hiszen az összes nagy nemzetközi szereplő versenyben van Magyarországon. A csomagautomata-piac egyelőre nem túl összetett. A Foxpostnak jelenleg van 121 automatája, amely 2021-re közel 200-ra nő. Az állami szereplőnek van 50, egy másik cégnek pedig 15 automatája. Az egyik nagy online kereskedelmi cég is próbálkozik csomagautomata-lerakással, de ők nem közvetlen versenytársai a Foxpostnak, hiszen csak a saját termékeiket juttatják majd el a vásárlókhoz. Az ugyanakkor biztos, hogy bármilyen cég, bármennyi automatát is helyez el, már nem lehet olyan hálózata, mint nekünk - véli Bengyel Ádám. Innentől kezdve indulhat a harc a legjobb helyekért, de a Foxpostot kimozdítani nem lesz egyszerű. Aki ma beltéren jó helyet keres egy automatának, az nem fog sikerrel járni. A cég ráadásul egészen más megközelítéssel dolgozik, mint a legtöbb versenytársa. A futárcégek jellemzően alvállalkozókkal dolgoztatnak, a márkát, a szervezést és az informatikai hátteret adják. A vezetőség gyakran nem is Magyarországon működik. Bengyel Ádám szerint azonban egy csomagautomata-üzlet nem működtethető így. Egy külsős futár nem nyúlhatna hozzá például a gépekhez, ha újraindítás szükséges, ezzel szemben a saját embereik alapvető szerelési feladatokat is el tudnak látni. Érkezik az első elektromos autó A cég tesztjelleggel vásárolt egy elektromos MAN eTGE teherautót, miután elérték a csomagonkénti 0,2 kilogrammos szén-dioxid-kibocsátást és ennek csökkentése hagyományos hajtású autókkal már nem megy. Ez nagy kihívás, hiszen nálunk egy autó 300-600 kilométert megy egy nap és elvisz ezer csomagot. Egy ilyen elektromos teherautó pedig 90-100 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. Éppen ezért csak Budapesten tudjuk használni és azt is meg kell szervezni, hogy a kirakodás közben tölteni lehessen. Ha ez sikerül, akkor hosszú távon működhet a koncepció, ha viszont nem, akkor marad a hagyományos hajtás - tette hozzá a szakember. A Foxpost az első logisztikai cég, amely ekkora autóval próbálkozik. A MAN első szervizpontja, ahol az elektromos járművekkel foglalkoznak majd, októberben nyílik Fóton. A kép forrása: Foxpost A cikk megjelenését a Foxpost Zrt. támogatta.