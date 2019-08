Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elindította az Aldi a magyar tejforradalmat?

Nagyon alacsony áron dobta piacra a zsírtartalom szempontjából legjobb kategóriába tartozó tejet az Aldi. Ez felgyorsíthatja a fordulatot a magyar tejpiacon.

A magyar piacon a legolcsóbbak és részben ezért a legnépszerűbbek a 1,5 százalékos tejek. Jellemzően 150 forint körüli átlagáron kerülnek a boltokba, leszámítva, ha egy boltlánc, mint például a Penny Market még alacsonyabb, 135 forintos áron jelenik meg velük, kiborítva ezzel a tejpiaci szereplőket termelőket. Bár népszerűek elsősorban az alacsony ár miatt, tápanyag-tartalom szempontjából egyúttal a leggyengébbek is.

Mi van benne?

A magyarországi boltokban jellemzően a 1,5 százalékosok mellett 0,1-3,5 százalékos zsírtartalmú tejet is árulnak. A zsírtartalom úgy jön ki, hogy a gyártók a 3-4 százalékos zsírtartalmú nyers tehéntejet lefölözik, azaz kiveszik belőle a zsírt, majd tejszín hozzáadásával beállítják az adott zsírtartalmat.

A 1,5 százalékos vagy az annál alacsonyabb zsírtartalmú termékeket üres tejnek is hívják, mivel az ital tápanyagtartalmát nyújtó zsírtartalom alacsony. Fordítva is igaz, a 3 százalék feletti tejeket teljes tejnek is szokták hívni. Bár drágábbak, de érdemesebb a magasabb zsírtatalmúakat választani - mondta korábban a Bukszának Szigeti Tamás, a független élelmiszer-laboratóriumot működtető Wessling szakértője.

Megkezdődött a változás

A magyar piacon már látszik a fordulat, azaz egyre több vásárló fordult a nagyobb zsírtartalmú tejek felé. Az egyik legnagyobb tejpiaci szereplő, az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója, Rózsás Mónika májusban kérdésünkre elmondta, hogy cégük tapasztalata szerint az elmúlt néhány évben átrendeződés figyelhető meg a tejpiacon: emelkedik a 2,8 százalékos és a 3,5 százalékos tejek értékesítése. A magasabb zsírtartalmú tejek eladásának növekedése főleg a diszkontokban és egyes hiperláncoknál figyelhető meg, ott ahol nem nagy az árkülönbség az egyes zsírtartalmú tejek között.

Lépett az Aldi

A 1,5 százalékos tejek közül, a legolcsóbb, csavarkupak nélküli UHT tejeket jellemzően 149 forintért adják a boltláncok. A csavarkupasok drágábbak, a saját márkásak nem akciósan 173-199 forintba kerülnek, a márkás verzióknál 259-299 forint a jellemző ár. Bár jóval nagyobb zsír- és tápanyagtartalmuk, mégsem sokkal drágábbak a 2,8 százalékos tejek. Az Alföldi Tej Kft. adatai szerint a saját márkás 2,8 százalékos UHT tejek az idén jellemzően 179-199 forintért kaphatóak, akciósan 169 forintért is elhozhatók a boltokból.

A márkás tejek a 2,8 százalékos ligában is drágábbak, 279-319 forintba kerül egy liter. A 3 százaléknál magasabb zsírtartalmú termékek esetében a fogyasztói ár 199-249 forint között mozog a sajátmárkás termékek esetében, míg a márkatermékek ára jellemzően 249-349 forint között szóródik.

A boltláncok közül az Aldi most lépett, amely hozzájárulhat a magasabb zsírtartalmú tejek térnyeréséhez. A Mindenár.hu élelmiszerár-összehasonlító oldal szerint a diszkontlánc ugyanis az alacsonyabb zsírtartalmú tejekhez hasonló áron, 169 forintért adja a 3,5 százalékos tejet.