Elindult a Telex.hu

Kizárólag rajtatok múlt, hogy hetven munkatárssal 2020. október 2-án végre elindult a Telex! - kezdi beköszöntőjében az új oldal főszerkesztője Munk Veronika, és a kiadó jelenlegi ügyvezetője Kárpáti Márton, amelyben beszámolnak Magyarország új hírportáljának indulásáról.

Az oldalt két hónapja készítették elő, egy támogatói kampány révén közösségi finanszírozással valósult meg. Csaknem 34 ezer adomány érkezett az portálhoz, valamint Zdenek Bakala cseh üzletember, a helyi Economia médiacég egyik tulajdonosa 200 ezer eurót (jelenlegi árfolyamon 71,77 millió forintot) feltétel nélkül küldött a csapatnak.

Az oldal egyelőre ingyenesen elérhető, a vezetők állítása szerint működése a jelenlegi, kifejezetten nagynak mondható stábbal több hónapra biztosított. "A hazai médiapiacon még nagyon óvatos gazdálkodással sem tűnik fenntarthatónak az, hogy pusztán reklámbevételekből üzemeltessünk egy olyan lapot, amiben a nap bármelyik pontján megtudhatják az olvasók, mi történik a világban", ezért a jövőben egy előfizetéses modellre térnek majd át.

A 70 fős stáb tagjai korábban jórészt az Index.hu hírportál munkatársai voltak, egészen addig míg a lapot birtokló alapítvány és a szerkesztőség közötti elhúzódó vitában fel nem mentették Dull Szabolcs főszerkesztőt július közepén. A kollégák ekkor nem látták biztosítottnak a lap függetlenségét, mert a korábbi egyeztetéseken kikötötték, hogy a szerkesztőség egységébe való külső beavatkozást elfogadhatatlannak tartják. Néhány korábbi szerző máshol folytatja pályáját, de a többség összeállva hozta létre a Telexet, míg az Index.hu új munkatársakkal halad előre.

- Vélemény

A Napi.hu az Indamedia-csoport tagja, amely számos területen volt és jelenleg is az Index.hu Zrt. partnere, így emberileg sem közömbös nekünk ez az ügy. Mindig is fontosnak tartottuk a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát, így tiszteljük a lap korábbi munkatársainak döntését, ahogy az olvasók jogát is ahhoz, hogy hiteles tájékoztatást kapjanak a környezetünk, az ország és a világ dolgairól. Éppen ezért szerkesztőségünk sok sikert kíván a Telex.hu csapatának, hogy meghatározó szereplői lehessenek a magyar médianyilvánosságnak!