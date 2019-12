Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Eljárás indult a Viagogóval szemben

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Viagogo AG ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt - közölte a hivatal csütörtökön az MTI-vel.

A versenyfelügyeleti eljárás nem jelenti azt, hogy a vállalkozás a feltételezett jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Az eljárást számos piaci jelzés alapján indította a GVH. A vizsgálat több, feltételezhetően tisztességtelen kereskedelmi kommunikációs gyakorlatra terjed ki: egyrészt a https://www.viagogo.com/hu weboldal működtetője a jegyek értékesítésekor fizetendő végső vételárakról valószínűleg a vásárlási folyamat késői pontján, időszerűtlenül tájékoztatja a vásárlókat, és elmulasztja közölni velük a szolgáltatásai igénybevételénél alkalmazott átváltási árfolyamot, valamint az árfolyamszámítás módját.

A hivatal ezen felül valószínűsíti, hogy a Viagogo a weboldalon a teljes vásárlási folyamat alatt olyan sürgető tájékoztatásokat tesz közzé, mint például, hogy "7 személy tekintette meg az elmúlt órában" vagy "a helyszínre az összes jegy kevesebb mint 4 százaléka elérhető jelenleg oldalunkon", valamint a "Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezek a jegyek nem lesznek elérhetők újra, ha elengeded őket". Mindezek a GVH szerint tartalmukkal és vizuális megjelenítésükkel azt a látszatot keltik a fogyasztók számára, hogy gyorsan fogynak a szabad helyek az eseményre, amelyre jegyet terveznek vásárolni az állandó érdeklődés, valamint az eseményre érkező folyamatos jegyfoglalások miatt.

A hivatal azt is vizsgálja, hogy a Viagogo eleget tesz-e a szakmai gondosság követelményének, amikor weboldalán nem teszi egyértelművé, hogy kizárólag az értékesítés lebonyolítására alkalmas közvetítő platformot üzemeltet vagy maga is fellép eladóként, továbbá azt a benyomást kelti, hogy nincs befolyása a weboldalon kialakított árakra, miközben valószínűsíthetően maga is értékesít jegyeket, illetve befolyásolni képes az értékesítési árakat a felszámított díjak és kezelési költségek rendszerén keresztül - olvasható a GVH közleményében.