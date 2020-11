Eljött a kazáncsere ideje? Mutatjuk, miből érdemes kifizetni

Éppen a fűtési szezonban romlott el a régi kazán? Vagy régóta tervezett már a cseréje, csak pénz kellene hozzá? Akárhogy is, egy kazáncsere a drágább felújítási munkák közé tartozik, és akár milliós tétel is lehet attól függően, hogy mekkora ingatlant szeretnénk melegen tartani. A Bank360.hu szakértői annak jártak utána, hogy mire érdemes odafigyelni, ha kazáncserére kerül a sor, illetve miből érdemes előteremteni az összeget, amibe ez kerül.

Egy kazáncsere komoly anyagi terhet róhat a családok nyakába, különösen ha egy hirtelen meghibásodás miatt nem várt kiadásként jelentkezik. Mielőtt bármibe belevágnánk, fontos tudni, hogy 2020-ban már csak kondenzációs kazánt szabad beszerelni, tehát mindenképpen ilyen készülékkel kell számolni.

Az is fontos, hogy egy energiatakarékosabb kazán előnyeit akkor lehet megfelelően kihasználni, ha az épület külső hőszigetelése megtörtént, és az ablakok is megfelelően szigetelnek - tehát ha ezek még hiányoznak, addig az új kazán sem tudja hozni a kívánt eredményt.

Milyen költségei vannak egy kazáncserének?

Ez több dologtól is függ. Ha egyszerűsített eljárásban megoldható a kazáncsere, akkor a tervezés és a tervengedélyeztetés költségei kikerülhetők, ebben az esetben azonban az új készülék teljesítménye nem haladhatja meg az előző kazánét, illetve a gázvezetékek és a rendszer más részeiben sem történhet változás. Ebben az esetben az új készüléket és a szakembert kell megfizetni.

Ha a tervezéstől a kivitelezésig mindenre szükség van, akkor az alábbi költségekkel érdemes számolni:

Tervezés: 50-60 ezer forint.

Kazán: egy olcsóbb kazán 250 ezer forinttól indul, de akár egymillió forintnál többet is el lehet költeni csak a készülékre. A készülék kiválasztása sok mérlegelést igényel, és elsősorban nem az ár miatt. Az ideális készülék kiválasztásához az ingatlan jellemzőit érdemes figyelembe venni.

Szerelvények, radiátorok: ez a kazán mellett a másik nagyobb költség, szintén belekerülhet 2-300 ezer forintba - az ingatlan méretétől függően.

Kivitelezés, kémény átalakítása: 250-350 ezer forintba is kerülhet.



Összességében egy kazáncsere akár egymillió forint feletti összegbe is kerülhet, ha pedig azt megelőzően az ablakok cseréje is be van tervezve, akkor az az árat akár meg is duplázhatja - az ár persze itt is függ az ingatlan méretéről, illetve milyen típusú üvegezést választunk.

Jövőre állami támogatásból is kivitelezhető lesz a csere

2021 januárjában indul az otthonfelújítási program, az állam akár hárommillió forinttal is támogathatja a legalább egy gyermeket nevelő családok lakásfelújítását - ebbe értelemszerűen a fűtéskorszerűsítés is beletartozik. A támogatás összege legfeljebb a munkálatok költségeinek a felét teheti ki, tehát aki ki szeretné igénybe venni a maximum összeget, annak legalább hatmillió forint értékben kell felújítást végeznie. Gyors ügyintézésre lehet számítani, a kérelmeket a kormány ígérete szerint 30 napon belül elbírálják.

Az összeg felét önerőből vagy hitelből lehet finanszírozni, összességében azonban érdemes kihasználni a lehetőséget, hiszen ebben a formában még nem lehetett ekkora támogatási összeget kizárólag felújításra fordítani - mondta Vrazsovits Rita, a Bank360.hu elemzője.

Aki nem tud várni januárig - például egy váratlan meghibásodás miatt -, azok számára idén még adott a lehetőség, hogy legfeljebb 5,75 százalékos THM-mel vegyenek fel szabad felhasználású személyi kölcsönt. A THM-plafonnak köszönhetően év végéig kedvezőbb a törlesztőrészlet, januártól viszont magasabb kamattal kell számolni. Ha másfél millió forintos hitelösszeggel és 60 hónapos futamidővel számolunk, novemberi igényléssel a teljes futamidőre 8,05 százalékos THM-mel is találhatunk személyi kölcsönt, így a havi törlesztőrészlet januártól 30 313 forint, a visszafizetendő összeg pedig 1 815 564 forint. Az aktuálisan elérhető ajánlatokat a Bank360 személyi kölcsön kalkulátorral is érdemes összehasonlítani.

Egy nagyobb volumenű felújítás akár jelzáloghitelből is finanszírozható: a szabad felhasználású konstrukciók között az elérhető legkedvezőbb ajánlat valamivel olcsóbb a személyi kölcsönökhöz képest: másfél millió forintos hitelösszegnél 5 évre a THM 5,58 százalék, a havi törlesztőrészlet 28 610 forint, a teljes visszafizetendő összeg pedig 1 716 600 forint. A végösszeget tekintve a jelzáloghitel akár 100 ezer forinttal is olcsóbb lehet, azt azonban érdemes figyelembe venni, hogy a személyi kölcsönhöz képest a jelzáloghitel igénylés összetettebb, emellett ingatlanfedezet bevonására is szükség van.

A szabad felhasználású kölcsönök mellett a lakáscélú jelzáloghiteleket is érdemes megnézni, hiszen ha kifejezetten fűtéskorszerűsítés a cél, akkor néhány banknál ilyen célra is lehet igényelni.

Mennyi idő múlva térül meg a kazáncsere?

A régi típusú kazánokkal szemben a kondenzációs kazánok hatásfoka akár 20-30 százalékkal is jobb lehet, így hosszú távon jelentősen csökkenthető a rezsiköltség. A legjobb hatásfok alacsony hőmérsékletű fűtésnél (padlófűtés, falfűtés) érhető el, de radiátoros fűtéssel is megéri lecserélni a meglévő kazánt egy modernebbre.

Összességében az átlagos energiafelhasználás 10-15 százaléka megtakarítható, ami - az ingatlan jellemzőitől függően - egy fűtési szezonban akár 50-70 ezer forintot is jelenthet. Ha csak a kazáncsere költségeit nézzük, a ráfordított összegtől függően akár már 5-10 év alatt is megtérülhet a felújítás, arról nem is beszélve, hogy az elvégzett munkálatok mind emelik az ingatlan értékét is.