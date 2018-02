Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elképesztő tények a magyar Aldi fizetéseiről

A G7.hu összehasonlította a magyar Aldi boltvezetői béreit az osztrák leányénál elérhetőkkel amely odaát Hofer márkanév alatt üzemelteti a boltjait. Érdekes eredményre derült fény.

Az aldis bérek összehasonlításánál az alábbi tényezőket vette figyelembe a portál:

Ausztriában minden dolgozónak jár a 13. és 14. havi fizetés, ennek összegét elosztották 12 hónapra, illetve a ledolgozott órák számával.

Ausztriában heti 38,5 órát dolgozik egy boltvezető, Magyarországon 40-et.

Magyarországon az állami támogatás miatt a nettó keresetet alaposan megdobhatja, ha több gyerek van a családban, jobban, mint Ausztriában. Azt a nettó összeget is kiszámolták, amit összességében a boltvezető kézhez kap a kedvezmények érvényesítése után.

Az átváltáshoz 312 forintos euróárfolyamot használtak, és a béreket vásárlóerő-paritáson hasonlították össze. Az OECD friss, decemberi adatai szerint Ausztriában átlagosan 179 forintnak megfelelő euróba kerül az, ami Magyarországon 100 forintot ér.



A két ország árszínvonalbeli különbségeit is figyelembe véve a gyermek nélküli magyar boltvezető bére is megközelíti osztrák kollégájának fizetését, tehát attól függetlenül is közel megegyezik a bérszínvonaluk, hogy az országok adórendszerei másképp támogatják a gyermekvállalást.

Más kérdés, hogy a vásárlóerő-paritás a mindennapi életben hogyan érvényesül. Az élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek árai között nincs túl nagy eltérés a két országban, de például a lakhatás és a szolgáltatások Ausztriában jóval drágábbak. Euróban, vásárlóerő-paritás nélkül nézve egyébként a magyar Aldi-boltvezető fele annyit keres, mint osztrák társa.



