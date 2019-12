Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elkezdték gyártani az új Audit

Az Audi Hungaria megkezdte a mild-hibrid hajtásláncú Q3 és Q3 Sportback modellek sorozatgyártását – közölte a cég.

A Q3-modellek az Audi Hungaria első hibridautói. Gyártásukra a termelést és a munkatársakat is felkészítette a vállalat. A karosszériaüzemben egy új padlólemezt építenek be az autóba, amelyre az összeszerelés során felerősítik az akkumulátort. A szereldében három új munkaállomást integráltak, ahol az autó speciális e-alkatrészeit - 12 és 48 voltos rendszer, 48 voltos lítiumion-akkumulátor és DC-/DC-átalakító - építik be.

Az Audi Q3 és Q3 Sportback modelleknél az MHEV-technológia egy 48 voltos fedélzeti hálózatra épül. A 48 voltos fedélzeti hálózatot a DC-/DC-átalakító kapcsolja össze a 12 voltos fedélzeti részhálózattal. Az energiát egy kompakt lítiumion-akkumulátor tárolja.

A belsőégésű motor homlokoldalán szíjhajtású indítógenerátor található, amelyet egy nagy teherbírású bordásszíj köt össze a főtengellyel. Lassításkor a szíjhajtású generátor akár 12 kW teljesítmény visszanyerésére, illetve az energia akkumulátorba történő betáplálására képes. Alacsony fordulatszám melletti gyorsításnál pedig támogatja a motort.

A technológiának köszönhetően a fogyasztás valós körülmények között 100 kilométerenként akár 0,4 literrel is csökkenhet.