Elkölt több mint 3 milliárdot a CIB - erre számíthatnak az ügyfelek

Összesen 10 millió eurót szán a hitelintézet a fiókhálózat átalakítására a következő négy évben. Esténként és szombaton is nyitva lesz az új fiók.

Újgenerációs bankfiókot nyitott a CIB Bank a WestEnd City Centerben. A fióki kiszolgálás formája a teljes hálózatban átalakul, több fiók arculata is megváltozik. A főszerep a személyes tanácsadásé és a digitális megoldásoké lesz, a fiókokban wifi is lesz, és közösségi térként is működnek majd.

A közösségi asztalon tableteken keresztül lehet elérni a CIB internetbankját vagy mobilalkalmazását, de ha valaki nem boldogul egyedül, a bankárok is segítenek neki. Három ATM is működik majd a Westendben, ezek készpénzbefizetésre is alkalmasak lesznek majd.

A hitelintézet anyacége, az Intesa Sanpaolo 55 millió eurót költ csoport szinten a fiókok megújítására, a CIB hálózatának átalakítása ebből 10 milliót visz el.

A CIB Bank tavaly már növekedett, a mérlegfőösszeg 10 százalékkal, a hitelállomány 12 százalékkal nőtt. A nettó eredmény 13,7 milliárd forint lett, ami ugyan elmarad a 2017-estől, de a várakozásokat felülmúlta. 2017-ben a nyereség döntő részben a korábbi években felhalmozott céltartalékok visszaírásából származott.