Előrehozott karácsonyi jutalom a Postánál

Mintegy 45 ezer forintot utalt át a napokban munkavállalói bankszámlájára a Magyar Posta, így kompenzálva az elmaradt 2020-as béremelést - számolt be az Mfor.hu.

A bérfejlesztés elmaradása miatt kiesett jövedelem kompenzálása érdekében egyszeri juttatást kaptak a postások még a húsvét előtti napokban - tudta meg a portál.

Bruttó 65 ezer forintról van szó, ez mintegy 45 ezer forintot jelent nettóban. Nem mindenki kapta meg az egyszeri juttatást, ráadásul az év végi jutalom előlegéről van szó: az bruttó 185 ezer forint körül lesz.

A postásoknál nagyon rossz időpontban robbant be a koronavírus-járvány. Javában folytak az állami cégnél a bértárgyalások, amikor a járvány félbeszakította a bérvitát. Így az a helyzet állt elő, hogy például egy vasutas már 2020-as fizetést kap, míg egy postás továbbra is a 2019-es bérért dolgozik. Így tehát béremelés most sincs, de kapott egyszeri alkalommal mintegy 45 ezer forintot a csaknem 29 ezer dolgozó.

Csakhogy a többi nagy állami cégnél (MÁV, Volánbusz) 10 százalékos béremelést kaptak 2020-ra a munkavállalók és vélhetően karácsonyi jutalomra is számíthatnak. Így a postások most örülhetnek ugyan az egyszeri összegnek, de ez nem kompenzálja azt, ha ők is januárra visszamenőlegesen megkapták volna a 10 százalékos béremelést - írja az Mfor.hu.