Eltűnt 2500 bankfiók Magyarországon

Nagyjából 2500 bankfiók tűnt el egy bő évtized alatt Magyarországon, jelenleg alig 1900 egység működik. A bankok a nyereséges éveikben is sorra zárják be a fiókokat, amelyekből a lakosság számához mérten Magyarországon nincs is olyan sok.

Herman Bernadett , 2020. július 21. kedd, 07:08 Fotó: Getty Images - A kép illusztráció.

Úgy tűnnek el a bankfiókok Magyarországról, mint a kámfor. Magyarországon a 2008-as válság kitörése előtt még több mint 4400 bankfiók lehetett egy 2010-es, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által publikált tanulmány szerint, ebből azóta körülbelül 2500-at zártak be. Húsvét előtt megrohamozták a nyugdíjasok az ATM-eket és a bankfiókokat Az MNB friss adatai szerint az idén márciusban már csupán 1917 bankfiók működött az országban. Ezek egy része a koronavírus-járvány miatt zárva volt, hiszen több bank is úgy döntött, a saját székházában működő fiókot biztonsági okokból nem nyitja ki. Nem akarták ugyanis kockáztatni, hogy egy fertőzött ügyfél látogatása miatt a teljes központi épületet járványügyi vesztegzár alá helyezzék. Magyarországon valójában sosem volt sok bankfiók A felnőtt lakosság számát figyelembe véve sosem volt sok bankfiók Magyarországon. Amikor a 2008-as válság előtt 4400 fölött volt a számuk, a 100 ezer felnőtt lakosra számított fiókszám már akkor is csupán átlagosnak számított európai összevetésben, azóta pedig még tovább romlott a helyzet. Bankfiókok Magyarországon Év Bankfiókok száma 2013 3157 2014 3086 2015 2805 2016 2694 2017 2420 2018 2235 2019 1956 2020. márc. 1917 Forrás: MNB Az MNB 2013 közepe óta publikál részletes adatokat a hitelintézeti fiókok számáról. 2013 júniusának végén 3244 fiók volt az országban, az egységek száma 2015-ben csökkent 3 ezer alá, 2016 végén már 2700-at sem érte el, 2017 végén 2420, 2018 végére pedig 2235 maradt belőlük. Az IMF most pénteken tette közzé a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló felmérését, amely világszerte vizsgálja egyebek mellett a bankfiókokkal történő ellátottságot is. A most megjelent tanulmány 2018-as adatokra épült, és ezek alapján Magyarországon két évvel ezelőtt már csupán 14,21 bankfiók jutott 100 ezer lakosra, ennél gyérebb ellátottságat Európában csak néhány országban mértek. Magyarország bankfiókkal való ellátottsága a világtérképen nagyjából Mexikóval, Indiával, Chilével és a Marshall-szigetekkel van azonos szinten. Vannak persze országok, ahol ennek a többszöröse a bankfiókok száma a felnőtt lakosság számához mérten. Jellemzően nagyon fejlett pénzügyi kultúrájú országokról van szó, de néhány ázsiai ország, illetve adóparadicsom is ott van a toplistán. A bankfiókkal legsűrűbben ellátott országok toplistája (2018) Ország Bankfiókok száma/100 ezer felnőtt San Marino 181,18 Mongólia 69,17 Luxemburg 67,48 Spanyolország 55,19 Bulgária 52,81 Seychelles-szigetek 51,43 Montenegró 43,61 Ciprus 42,24 Olaszország 40,88 Bolívia 40,61 Svájc 39,51 Kína, Makaó 39,42 Üzbegisztán 36,44 Portugália 36,04 Franciaország 34,85 Forrás: IMF Ezek jellemzően fejlett pénzügyi kultúrájú államok voltak: Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Litvániában, Észtországban és Finnországban volt a lakosság számához mérten a magyarországinál is kevesebb bankfiók. A jegybank időközben megjelent adatai szerint a bankfiókok további 15 százaléka szűnt meg azóta az országban tehát 100 ezer lakosra most már kevesebb mint 12,2 fiók jut. A lakosságra vetítve a legkevesebb bankfiók jellemzően a kevésbé fejlett országokban jut, de Finnország kakukktojásként ott van ezen a téren az élbolyban számos harmadik világbeli ország mellett. A bankfiókokkal leggyérebben ellátott országok listája (2018) Ország Bankfiókok száma/100 ezer felnőtt Ukrajna 0,43 Dél-Szudán 1,38 Niger 1,51 Papua Új-Guinea 1,52 Kamerun 2,20 Afganisztán 2,25 Madagaszkár 2,38 Kazahsztán 2,49 Uganda 2,58 Haiti 2,69 Guinea 2,78 Burkina Faso 2,83 Guinea-Bissau 3,05 Finnország 3,13 Libéria 3,17 Forrás: IMF Csendben tűnnek el Az elmúlt két-három év arról szólt, hogy a bankok egyre nagyobb nyereséget értek el, rekord eredmények születtek. A fiókbezárások fő oka korábban a költségcsökkentés volt, de a nyereséges években is tovább folytatódott az egységek számának csökkentése. A háttérben a terjedő digitalizáció is állhat, egyre több banki ügyet el lehet már intézni otthonról a számítógép mellől, vagy akár okostelefonról, emiatt visszaesett a fióklátogatások száma. A koronavírus-járvány pedig még inkább felgyorsította a folyamatot, jóformán az összes hitelintézet azt tapasztalta, a pandémiás helyzet idején az ügyfelek a korábbinál sokkal többet használták az elektronikus csatornákat bankolásra, ami értelemszerűen csökkenti a fióklátogatások számát. A digitális fejlesztések mellett a bankok mellett az MNB is elkötelezett, és ha az ügyfeleket is sikerül rávenni az új megoldások használatára, akkor még kevesebb bankfiókra lehet szükség. A bankok bejelentik, ha bezárnak néhány fiókot. Az érintett ügyfeleket mindenképpen értesítik erről, a szélesebb nyilvánossághoz azonban a fiókbezárásoknak csak a töredéke jut el. A nagyobb változásokat megírja a sajtó, például azt, amikor az MKB bő másfél évvel ezelőtt bezárta 15 fiókját, de a legtöbb fiók csendben tűnik el, vagy vonódik össze egy másik, közelben lévő egységgel.