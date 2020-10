Elvágta magát az állam, hogy több tesztet csinálhasson

Amint a kormány úgy döntött, hatósági árat vezet be a koronavírus-tesztekre, a legtöbb magánlabor leállt a vizsgálatokkal. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) kihasználhatná a szabadkapacitásukat, de erre az esetre is vonatkozik 17 ezer forintos labor, és 2500 forintos kiszállási díj, mint az a Napi.hu közérdekű adatigénylésére adott válaszokból kiderül. Ez viszont önköltségi ár alatt van a legtöbb szereplőnek. Van megoldás így is a tesztszámok növelésére akár a magánlaborokon keresztül, akár a munkamenet átszervezésén át.

A naponta elvégezhető PCR-tesztek maximális száma 10-12 ezer darab - ezzel, a Napi.hu közérdekű adatigénylésére adott válasszal erősítette meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) azt, ami a tesztek számából és a hivatalos kommunikációból már leszűrhető volt, sőt a második hullám alatt látszódik is. A napi mintavételek száma fontos kérdés az egész világon a járványkezelés szempontjából, maga az Egészségügyi Világszervezet (WHO) se változtatott azon a tavaszi üzenetén, hogy a koronavírus megfékezéséhez leginkább tesztekre van szükség.

Bár szokás legyinteni, hogy a teszt nem gyógyítja meg a Covid-19 betegséget, pontatlanok is a vizsgálatok, amiben az emberi mulasztás is fontos szerepet játszhat, jelenleg nincs hatékonyabb módja a pandémia kordában tartásának. Az időben megtalált fertőző személyek kiemelése a társadalomból, karaténban való elhelyezése meggátolja, hogy további személyeknek adják tovább a koronavírust, ezzel csökkentve a reprodukciós rátát. A WHO ezért azt mondja, hogy a járvány akkor van féken tartva, ha a levett minták közötti pozitív eredmények aránya 5 százalék alatt van. Ilyenkor a vírus reprodukciós rátája, vagyis hogy átlagosan hány ember kapja el a kórt egy fertőzöttől, 1 alá csökken, ami azt jelenti, hogy onnantól szépen lassan lefelé tart a járványgörbe. Vagyis lehet előre menekülni a járványhelyzetben.

A tesztelés kiterjesztése már több esetben is bizonyított: Kínában, ahonnan az egész járvány elindult, a kezdeti titkolózás és tagadás után elkezdték a tömeges tesztelést, ennek valamint a korlátozó intézkedések bevezetésének eredményeként második hullám nélkül letudták a járványt. Szlovákia pedig úgy döntött, hogy az egész lakosságát tesztelteti, hogy a lehető legtöbb beteg kiszűrésével csökkentse a fertőzés továbbadásának kockázatát. Az első hétvégén négy járásban 140 945 személyt teszteltek le, ami az Új szó szerint az érintett lakosság 91 százalékát jelenti. Az antigén tesztekkel végzett vizsgálatok során 5594 fertőzöttet azonosítottak, ami az összes tesztelt személy 3,97 százaléka. Ők olyan személyek, akik vagy egyáltalánnem, vagy részben sem mutattak olyan tüneteket.

Magas a pozitivitás

Október 1. és 21. között a tesztpozitivitási ráta 11,92 százalék volt, ha pedig október 26-ig nézzük, az átlag már a 12,82 százalékot is eléri. Ez az arány egyébként az egész világon és Európában is magasnak számít, még ha a hétfői 23,14 százalékos pozitív arányt csak véletlen kiugrásnak tekintjük is. A járvány sújtotta Franciaországban, Olaszországban, Romániában is kisebb, nemhogy a világ legfertőzöttebb országának számító Egyesült Államokban. Magasabb viszont a lengyeleknél, Belgiumban és Szlovéniában.

A tesztelés magyarországi helyzete régebb óta vitás terület, és kevéssé érthető is, hogy a második hullám alatt miért nem növelte a kapacitásokat a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Főként úgy, hogy szeptember 21-től a kormány 19 500 forintban határozta meg a maximálisan a tesztekért elkérhető összeget, amelyből a laborköltség 17 ezer forint, míg 2500 forintnyi mintavételi díjat kérhetnek el. Ahogy arról a Napi.hu is írt, több magánlabor akkor azt tervezte, hogy felajánlja szabadkapacitásait az NNK-nak, mivel úgy tudták, hogy az állam többet fizet a laboroknak a hatóságilag elrendelt (a lakosság számára ingyenes) tesztekért, mint az államilag meghatározott maximum díj.

Azt hitték, jól járhatnak

Viszont a legtöbb vizsgálati hely félreértette a helyzetet: lapunk adatigénylésére Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy a 19 500 forint erre a helyzetre is vonatkozik. A pletyka és a tévedés alapja az volt, hogy a PCR-teszteket nemcsak a koronavírus diagnosztizálására használják, például gyakran ellenőrzik vele a HPV, HIV, Chlamydia vagy éppen a Pneumonocystis carinii fertőzés jelenlétét a szervezetben. A különböző vizsgálatoknak eltérő ára van, az Egészségbiztosítási Alap terhére elvégezhető vizsgálatok alapján terjedt el, hogy az állam számára 22-27 ezer forintos ellentételezésért lehet tesztet végezni.

Látszik is, hogy az NNK nem vette igénybe a magánlaboroknál felszabaduló kapacitást: a szeptember 21-i rendelet előtt és után is átlagosan 10 ezer körüli mintavétel volt. A kiadott beutalási rendben 13 mikrobiológiai labor szerepel, amelyik végezhet Covid-tesztet Magyarországon, ezek között pedig csak egyetlen magáncég szerepel: a Synlab Hungary Kft. A maradék tizenkettő mind állami, vagy egyetemi intézmény, de közülük három (a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet, valamint az Országos Onkológiai Intézet) nem végez tömeges elemzéseket, csak a saját dolgozóik és betegeik mintáit analizálják.

Viszont az egyetlen magán szereplő elméleti ellátási területe a harmadik legnagyobb, összesen 1,5 millió ember tesztje kerülhet hozzájuk (igaz, néhány megye esetében átfedés van köztük és az állami intézmények között). Korábbi nyilatkozatok alapján a Synlab az év elején napi 500 állami finanszírozású koronavírus-teszt elvégzését vállalta, ennek már a duplájánál tartottak szeptember elején. A lapunk közérdekű adatigényléssel kikért kijelölő határozataiból az nem derül ki, hogy jelenleg mennyi tesztet végeznek náluk naponta.

Laborok illetékessége Labor Iletékességi terület Elméleti népesség-lefedettség (fő) Nemzeti Népegészségügyi Központ Elsődlegesen Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom, Veszprém megye. Továbbá: III., XI., XII., XVI., XVII., XXII. kerületei 1,678,364 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Mikrobiológiai Laboratórium Pest megye - dunakeszi, váci, szobi, szentendrei járás, továbbá Budapest IV., XIII., XV. kerületei 550,148 Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet - Szent László Kórház Pest megye - ceglédi, gyáli, aszódi, monori, dabasi, gödöllői, érdi, vecsési, nagykátai, nagykőrősi járás, továbbá Budapest VIII., IX. X., XVIII., XIX. kerületei 1,062,692 Semmelweisz Egyetem Pest megye ráckevei, szigetszentmiklósi, budakeszi, pilisvörösvári járásai, Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Budapest I., II., V., VI., VII., XIV. kerületei 1,009,030 Synlab Hungary Kft. Fejér, Zala, Győr-Moson-Sopron, Vas megyék, valamint Budapest XX., XXI., XXIII. kerületei 1,571,723 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet saját dolgozók és betegek - Országos Korányi Pulmonológiai Intézet saját dolgozók és betegek, valamint gyermekkorú lakosság - Országos Onkológiai Intézet saját betegek és dolgozók - Debreceni Egyetem Mikrobiológiai Tanszék Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék 1,723,400 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun megyék 1,237,101 Pécsi Tudományegyetem Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet Baranya, Somogy, Tolna megyék 879,596 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr-Moson-Sopron, Vas megye 720,695 Bács-Kiskun megyei Kórház Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyék 873,832

Forrás: NNK

Egyetlen laborként egyébként úgy számolhatnak, hogy csak 17 ezer forintot kapnak majd a vizsgálatokért: a mintavételt ugyanis az Országos Mentőszolgálat végzi a legtöbb esetben - kivéve, ha az érintettet nem egyenes mintavételi helyre küldi a háziorvos és a járási kormányhivatal.

Több másik, a vizsgálat elvégzésére alkalmas labort is nyilván tart az NNK, amelyek akkreditáltak is a tesztek elvégzésére. Így lehetőség lenne éppen, hogy az állam új szereplőket is bevonjon az elemzésekre, bár ez vélhetően az érintettek számára veszteséget is jelentene.

A legtöbb laboratórium a Napi.hu-nak korábban azt mondta, hogy a 17 ezer forintos térítési díj legjobb esetben is csak az önköltségi részét fedezi a vizsgálatoknak, de általában inkább 20 ezer forint feletti terhet jelent egy-egy minta analizálása. Nem véletlen, hogy már akkor több labor leállt, amikor bejelentették a vizsgálatot. Elképzelhető azonban, hogy az állammal külön megállapodva, a hatósági árat átgondolva még jelentős kapacitáshoz juthatna az NNK a leállt magánlaborok révén. A berendezések továbbra is rendelkezésre állnak.