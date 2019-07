Elvittek egy bankautomatát - 1500 helyi és sok turista maradt hoppon

Egyik napról a másikra szerelte le bankautomatáját (ATM) a Tiszántúli Takarék takarékszövetkezet Hortobágy településen - írja a Magyar Hang.

Az 500 lelkes községben ez volt az egyetlen ATM, így lehetetlen pénzt felvenni, pedig nyaranta 200 ezer turista fordul meg a Unesco Világörökség részét képező nemzeti park hortobágyi látnivalói körül - olvasható a portálon.

Az automatát június elején szállította el a pénzintézet. Akadt helybeli, aki éppen a havi fizetését ment volna felvenni, amikor a gép leszerelésével szembesült. Több hortobágyi lakos is arról beszélt a lapnak, hogy a terminál elszállításáról előzetes értesítést nem kaptak, az önkormányzat sem.

A helyieket az háborítja fel leginkább, hogy a településen a takarék volt az egyetlen pénzintézet, így sokaknak lehetősége sem volt máshol vezetni a számláját.

A "racionalizálás" nem most kezdődött. Februárban a fiók már csak heti két alkalommal volt nyitva, végül pedig be is zárt. Időközben a takarék értékesítette az itteni épületét, amit a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt.-t is birtokló Varga Ferenc nagyvállalkozó egyik cége vásárolt meg. A faluban azt beszélték, hogy a takarék azért vitte el az automatát, mert az új tulajdonossal nem tudtak megegyezni arról, hogy ott maradhasson. Varga Ferenc ezt cáfolja, állítása szerint ő felvetette a pénzintézetnek, hogy oldja meg az ATM-problémát.

A lap úgy tudja egyébként, hogy az ATM azóta nem volt túl nagy üzlet a takaréknak, hogy bevezették a havi két ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét. A községben ugyanis nem nagy pénzeket keresnek a helyiek, és sokan egy összegben vették fel a jövedelmüket. És bár nyáron a turisták miatt állítólag naponta töltötték az automatát, ez éves viszonylatban nem tartotta el a terminált.

A bank a lapnak azt mondta, hogy ettől függetlenül keresik a lehetőségeke, hogy újra legyen termináljuk.