Ennél a cégnél lesz fogyasztóbarát biztosítás

Az Union volt az első olyan biztosító, amelyik beadta a pályázatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB) minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (mfo) tenderén.

Az MNB 2019. november 20-án jelentette be, hogy bevezeti a lakásbiztosítások esetében is a fogyasztóbarát minősítési rendszert. Pályázat benyújtásra legelőször 2020. január 10-én volt lehetőség és az Union élt is ezzel.

"Az Union hisz abban, hogy a jelenleg értékesített lakásbiztosítási termékei választ adnak az ügyféligényekre, rugalmasak és magas színvonalú szolgáltatást kínálnak. Ugyanakkor hisz abban is, hogy az mfo fontos újabb "szín" lehet a biztosító termékpalettáján, hiszen az ügyfelek számára könnyen összehasonlítható, egységes, szigorú keretrendszer mentén kialakított termék" - mondta Almássy Gabriella, a cég elnök-vezérigazgatója.

A minősítési folyamat még nem zárult le. Az MNB-nek 20 munkanapja van arra, hogy elbírálja a pályázatokat feltéve, hogy minden szükséges dokumentumot hiánytalanul megkapott, és nem volt szükség azok kiegészítésére.