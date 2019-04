Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

E.On-ügyfél? Visszaélnek a cég nevével

Az E-On ügyfélszolgálatára - a januári figyelemfelhívást követően is - még mindig érkeznek jelzések arról, hogy ismeretlenek a cég logójával visszaélve pénzt próbálnak kicsalni az ügyfelektől, de olyan személyektől is, akik nem is ügyfelei a cégnek - közölte az áramszolgáltató csütörtökön az MTI érdeklődésére.

A csalók az elektronikus értesítőhöz hasonló e-mailekkel azt próbálják elérni, hogy különböző, általában alacsony összegeket utaljanak át nekik.

Az E.On hangsúlyozza, rendszereit nem érte támadás, és megtette a szükséges jogi lépéseket, ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tett, továbbá tájékoztatta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is a megtévesztő e-mailekről.

Az E-On - más vállalatokhoz hasonlóan - arra hívja fel az ügyfelek figyelmét, hogy kiemelt óvatossággal járjanak el átutalási megbízás teljesítésekor.