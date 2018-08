Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

E.On-ügyfelek, figyelem! Fontos változás jön a cégnél

A cég ügyfeleinek a jövőben bővül az otthoni ügyintézés: fejlesztették az internetes felületeket, valamint a jövőben egy kattintással intézhető lesz a számlabefizetés.

Az eddig elérhető fizetési módok mellett az energiaszolgáltató bevezette gyors és kényelmes, egyedi linken keresztüli számlafizetési lehetőségét. Az online ügyfélszolgálatra belépve bárki beállíthatja, hogy e-mailes értesítés érkezzen számára, amikor elkészül a számlája. Ezt követően már minden hónapban egy e-mailben érkező linkre kattintva fizethető az aktuális számla, nem szükséges tehát belépni az online ügyfélszolgálatra - ismerteteti az újítását a cég.

Emellett olyan kényelmi funkciókat is elérhetővé tettek, mint az emailes emlékeztető a számlafizetésről. Fontos az is, hogy az online felületről letölthetők a korábbi számlák, amelyeket ügyintézéskor igazolásként bármely hivatalos szerv elfogad. Mivel az online ügyfélszolgálaton keresztül a régi számlákat is néhány kattintással elő tudjuk hívni, ezért sem szükséges a papírok tárolásával bajlódni.

Az elektronikus számlával kapcsolatos szolgáltatásaikat azért is ajánlják a szolgáltatónál, mert ennek választásával a környezetünket is kíméljük.

Az online ügyintézési lehetőségek között néhány kattintással beállítható, hogy a tulajdonos előzetes e-mailes tájékoztatást kapjon az ingatlanjait érintő tervezett áram és gázszünetekről. További lehetőségként kérhető az is, hogy áramszünet kezdetekor és a hiba elhárításakor is értesítést kapjon az ügyfél.

Az energiavállalat néhány hete jelentette be, hogy megkezdte új kisfeszültségű üzemirányítási rendszerének éles tesztüzemét, amelytől gyorsabb hibaelhárítást és ügyfélélmény-növekedést várnak.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.