Érkezik a fordulat a magyar Opel-gyárban 2020-tól

Miközben Németországban és Lengyelországban létszámleépítések, átszervezések zajlanak a PSA tulajdonában lévő Opel üzemeiben, addig a magyar gyárban nem kell további karcsúsítástól tartani. A társaság jövő januártól egy új motor sorozatgyártását kezdi meg, amely a cégcsoportnál a legnagyobb volument képviseli - mondta lapunknak Kaszás Zoltán, az Opel Szentgotthárd Kft. szóvivője.

A szentgotthárdi Opel köszöni szépen jól van, gyakorlatilag már készen állunk az új termék bevezetésére, annak megfelelően, ahogy már korábban bejelentettük - kommentálta Kaszás Zoltán az értesülést, amely szerint nemrég az autómárka német egységénél 7000, lengyel leányánál 800 munkavállalótól váltak meg, miközben utóbbinál komoly feszültséget kiváltó átszervezések is folyamatban vannak.

A magyar gyártó- és szerelősorokon viszont 2020 januárjának első napjaitól egy új háromhengeres 1,2 literes turbó PSA EB-benzinmotor, valamint EP-hengerfejek gyártására. Ezzel az átállással az üzem gyakorlatilag lecseréli eddigi gyártási palettáját. Az elmúlt hét évben gyártott GM-fejlesztésű motorok mostanra kifutottak, ugyanakkor ezeket a meglévő típusokat még a jövő évben nagyon alacsony darabszámban gyártani fogják.

A szóvivő elismerte, hogy idén augusztusban a társaság ismét egy "önkéntes elbocsátási programot" hirdetett, amelynek keretében mintegy 70 fő hagyta el a gyárat. Erre szerinte azért volt szükség, mert idén a meglévő motorpaletta termelési darabszámai az év második felében eléggé lecsökkentek, és ehhez a helyzethez kellett alakítani a létszámot is. 2018-ban egyébként már két ízben is bejelentettek ilyen önkéntes programot. A létszámcsökkentések következményeként a tavaly év eleji, közel 1200 főről idén szeptemberre 850 főre olvadt a társaság dolgozói gárdája. Kaszás elmondta, hogy az üzemben további 150-200 fő is dolgozik, akik egy nem nevesített külsős cég alkalmazottai.

Az elmúlt időszakban a termelőegységek átépítése zajlott, a munka pedig mostanra gyakorlatilag befejeződött. Az új motorok próbagyártása során már jelentős mennyiségek készültek el. A szakember bizakodó a termékváltással kapcsolatban: a háromhengeres turbófeltöltős benzinmotor a PSA-csoport "alapmotorja", vagyis a társaságon belül ebből készül a legtöbb. A termékből 100, illetve 130 lóerős verziót gyártanak majd Szentgotthárdon, és azokat nemcsak az Opelekbe - azon belül is a most piacra kerülő új Corsa-modellbe - szerelik bele, hanem különböző Peugeot és Citroen - típusokba, valamint a társaság prémiummárkáját képviselő DS modelljeibe is. A magyar gyárnál bíznak benne, hogy az új motor iránt nagy lesz az igény az európai piacon, ezáltal a termelési volumen fel fog futni. Szintén cél, hogy a mostani dolgozói létszámot megtarthassák a jövő évben is.

Három éve tart a vesszőfutás

Az Opel motorgyárában az elmúlt években a termelés volumene és ezzel együtt a pénzügyi eredmények is látványosan megcsappantak. A cég szerint ennek egyik oka, hogy az általuk gyártott motortípusok iránti piaci igény csökkenése, a dízelmotorok iránti kereslet visszaesése. A hagyományos autótípusok helyett a piac inkább a szabadidő-autók, vagyis a SUV-ok felé tolódott. Az Opel-márka tavaly mintegy egymillió autót értékesített globálisan, amely mintegy 7 százalékos visszaesés 2017-hez képest. Az eladások csökkenése miatt kevesebb autómotorra volt szükség, ami kihatással volt a szentgotthárdi termelésre is.

A társaság 2016-ban még 629 ezer motort gyártott, 2017-ben 486 ezret, 2018-ban pedig 313 ezret. A nettó árbevétel 2016-ban 171 millió euró, 2017-ben 150 millió euró, 2019-ben pedig már csak 119 millió euró volt. A kft. adózás előtti eredménye 2,2 millió euró volt tavaly, amely közel 88 százalékos csökkenés 2017-hez képest.

Kaszás Zoltán, a 2019-es adatokról nem kívánt előzetes becslést adni, de elismételte, hogy a termelési volumen idén is csökkent.

A francia PSA konszern 2017-ben vásárolta fel az Opel márkát az amerikai GM-től. A tavaly világszerte 74 milliárd eurós értékesítési árbevételt produkáló cégóriás jelenleg arra készül, hogy egyesüljön a Fiat Chrsyslerrel, amely mindkét vállalatnál jelentős átalakulással járhat majd.